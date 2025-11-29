W nadchodzącej edycji "Must Be The Music" uczestników ponownie oceniać będą Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka (Zakopower) i Miuosh. Jako prowadzący widzów powitają Maciej Rock, Patricia Kazadi i Adam Zdrójkowski. Jak wygląda backstage programu?

Na oficjalnym wydarzeniu prasowym porozmawialiśmy z ekipą "MBTM" o poziomie nowych uczestników, branży muzycznej, trendach i pułapkach, które stale czyhają na młodych artystów. Koniecznie sprawdźcie nasze rozmowy!

Patricia Kazadi wspomina duet z Mattem Pokorą. "Dla takich chwil się tworzy muzę"

Patricię Kazadi zapytaliśmy, czy ma już swoich muzycznych ulubieńców, którzy zaprezentowali się w castingach w "MBTM". "Nie mam top 5, mam na razie top 60. Poziom jest naprawdę wysoki, a bałam się trochę, przyznam ci się. Myślałam, że kto miał przyjść, to już przyszedł, więc co teraz? Okazuje się, że wręcz odwrotnie" - przyznała prowadząca show Polsatu.

Patricia Kazadi o zakulisowej atmosferze w "Must Be The Music". Co obserwuje na backstage'u? INTERIA.PL

"TikTok mi przypomniał o utworze z Mattem Pokorą - "Wanna Feel You Now", który poszedł viralowo w wakacje. Mój brat mi o tym powiedział, więc ja też nagrałam się do tego dźwięku, żeby przyznać, że jestem świadoma tego trendu. To zostało w sercach Polaków. Zdziwiło mnie to, jak bardzo. Ludzie mi piszą: 'Przy tej piosence poznałam mojego męża', 'Przy tym utworze przeżyłam swój pierwszy pocałunek na dyskotece', a ja za każdym razem jestem w szoku. Dla takich chwil się tworzy muzę. Aż chce się żyć." - opowiedziała Patricia Kazadi, tłumacząc tym samym, dlaczego jest wdzięczna za internet.

Adam Zdrójkowski o swoich faworytach w "MBTM". "Jest jedna brygada"

Podczas press daya zapytaliśmy Adama Zdrójkowskiego o to, czy wyłonił już swoich faworytów. "Jest jedna brygada, która bardzo się wpasowuje w moje gusta muzyczne. Myślę, że zawojują sceną. Mają historię, mają piosenki 'o czymś' i jest to nurt, który jest popularny w naszym rodzimym rynku muzycznym" - przyznał współprowadzący.

"Mam okazję być prawdziwym prowadzącym i powiedzieć werdykt. Najbardziej cieszę się z wygranej Aliena i Majtisa, bo prowadziłem ich całą ścieżkę w programie - od castingów, później przez półfinały i po finał. Serdecznie ich pozdrawiam. To zwycięstwo było odpowiednie. Wszyscy finaliści z poprzedniej edycji robią świetne kariery" - opowiedział Adam Zdrójkowski.

Adam Zdrójkowski powraca pamięcią do finału "Must Be The Music". Jaka odpowiedzialność na nim spoczywa? INTERIA.PL