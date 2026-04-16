Pod szyldem Letni (a wcześniej Letni, Chamski Podryw) tworzą Maciej "Canton" Piotrowski i Dawid "Anton" Antonkiewicz. Duet z Kielc działa od 2009 r., tworząc parodie przebojów i nagrywając muzyczne komentarze aktualnych zdarzeń na świecie lub w polskim show-biznesie.

We współpracy z Baku, czyli Malwiną Bakalarz, blogerką i autorką książek, tworzą projekt Letni & Baku, który ich zdaniem "ma być nietuzinkowym elementem na muzyczno-kabaretowej scenie w Polsce".

"Must Be The Music": Letni z parodią Skolima

W piątkowym odcinku "Must Be The Music" zaprezentują piosenkę "Grzybowa", która jest parodią przeboju "Daj mi jedno słowo" Skolima, nazywanego polskim królem latino. "Grzybowa" zanotowała ponad 1 mln odsłon, z kolei oryginał ma 71 mln odtworzeń. Dodajmy, że Letni wcześniej kilkukrotnie sięgał po piosenki Skolima, który parodie nazywał "hitem internetu".

Letni razem z Baku mają na koncie również parodię utworu "Wszystkiego na raz" z dorobku Natalii Szroeder i Libera. Nie uszło to uwadze Dawida Kwiatkowskiego.

"Bardzo zazdroszczę Natalii, że jej numer, został przerobiony, więc w przyszłości pomyślcie, tak wam rzucę tylko temat..." - zaapelował juror muzycznego show Polsatu.

W najbliższy piątek zostanie wyemitowany siódmy odcinek castingowy "Must Be The Music". Półfinały z udziałem zakwalifikowanych wykonawców rozegrają się na oczach widzów 1 i 8 maja, a wielki finał show zaplanowano na 15 maja.

Uczestnicy, którzy otrzymają trzy lub cztery razy TAK, przechodzą do panelu jurorskiego, gdzie wybrani zostaną półfinaliści, a dwójka wykonawców, którzy nie przejdą etapu panelu, otrzyma tak zwane "dzikie karty" od widzów, które będą przepustką do dalszego etapu.

Zwycięzca w nagrodę otrzyma m.in. 250 tys. zł i występ podczas Polsat Hit Festiwalu w Sopocie.

