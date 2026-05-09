Za nami drugi, ostatni półfinał trwającej edycji "Must Be The Music". Na tym etapie decydujący głos mają już tylko widzowie Polsatu (SMS) i internauci (bezpłatna aplikacja programu). Opinie jurorów - Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh - mogą, ale nie muszą mieć dla nich znaczenia.

Decyzją widzów awans wywalczyli Julia Gawlik, Asia Smajdor, Piotr Odoszewski i Robert Wiewióra. Największą niespodzianką jest szczególnie obecność w tym gronie ostatniego wokalisty.

Śpiewający kominiarz z Żywiecczyzny razem ze swoim zespołem w piątkowym półfinale zaprezentował autorską piosenkę "Bal". Balladowy utwór nie przekonał jednak żadnego z jurorów, którzy solidarnie zagłosowali 4 x nie.

Robert Wiewióra awansował do finału "Must Be The Music"

Dodajmy, że ten wokalista do półfinału dostał się jako zdobywca dzikiej karty od słuchaczy Radia Zet. Jurorzy uznali, że nie kwalifikuje się do najlepszej 16 uczestników.

"Naprawdę masz super głos, natomiast w tym wykonaniu wszystko było przewidywalne. (...) Niczym mnie nie zaskoczyłeś, a sztuka powinna zaskakiwać" - ocenił półfinałowy występ Sebastian Karpiel-Bułecka. "Twój utwór nie dorasta do półfinału" - dodał Dawid Kwiatkowski.

Wyniki głosowania widzów były sporą niespodzianką dla jurorów, co błyskawicznie wychwycili internauci. "Jury jakie niezadowolone z wyborów widzów", "Natalia Szroeder prawie zapadła się pod stół, a Miuoshowi, Dawidowi Kwiatkowskiemu i Sebastianowi prawie wyszły oczy z orbit", "Miny jury mówią wiele" - czytamy wśród komentarzy.

Robert Wiewióra na Instagramie podsumował swój sukces, dziękując fanom za okazane mu poparcie i głosy.

"Nie wiem, co się dzieje, nie wiem, jak to się wydarzyło. (...) Jestem w ogromnym szoku, bo dostałem 4 x nie. Nie ukrywam, że zależało mi na pozytywnej opinii od jury - nie udało się, ale spodobałem się wam i to jest najpiękniejsze" - powiedział wokalista.

"Must Be The Music": Oni wystąpią w finale programu Polsatu

Wielki finał programu odbędzie się 15 maja (godz. 20:00). Na zwycięzcę czeka 250 tys. zł oraz występ podczas Polsat Hit Festiwalu.

Oto lista wykonawców zakwalifikowanych do finału:

iamsleep

Duet z Pienin

Wiktoria "Vicky" Konończuk

Marcelina "Marcycha" Ruczyńska

Julia Gawlik

Asia Smajdor

Piotr Odoszewski

Robert Wiewióra.

