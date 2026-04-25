"Must Be The Music" zamyka castingi. Pełna lista półfinalistów 13. edycji ujawniona

Piątkowy epizod był zwieńczeniem ośmiu odcinków castingowych realizowanych w studiu. To właśnie wtedy Natalia Szroeder, Sebastian Karpiel-Bułecka, Miuosh i Dawid Kwiatkowski, po długich i merytorycznych rozmowach, wyłonili półfinalistów.

Program wkracza teraz w etap występów na żywo. W kolejnych tygodniach uczestnicy zaprezentują się przed publicznością, walcząc o głosy widzów i uznanie jurorów.

Od rocka po operę. Tysiące zgłoszeń i ogrom talentów

Do programu zgłosiły się tysiące osób, w tym blisko pięćset zespołów. Przesłuchania odbyły się w Białymstoku, Wrocławiu, Katowicach, Sopocie oraz dwukrotnie w Warszawie.

Na scenie wybrzmiało pełne spektrum gatunków - od popu i rocka, przez indie, metal i punk, aż po rap, folk, disco polo czy nawet utwory operowe. Wielu uczestników postawiło na autorskie kompozycje, często mocno zakorzenione w osobistych doświadczeniach.

Szesnastka wybranych. Oni zawalczą o finał

W gronie półfinalistów znalazł się tarnowski zespół SAD SMILES, który mimo młodego wieku ma już na koncie ponad 160 koncertów i własny album, a swoją twórczość opiera na alternatywnym rocku i autorskich tekstach.

Wrocław reprezentuje trio IMASLEEP, poruszające się w klimatach cinematic popu i elektroniki, tworząc muzyczne opowieści o emocjach i wewnętrznych przemianach. Z kolei Marcelina "Marcycha" Ruczyńska z Nowych Bielic łączy klasyczne wykształcenie skrzypcowe z autorską twórczością wokalną, podkreślając, że jej muzyczna droga zaczęła się w chwili, gdy po raz pierwszy sięgnęła po instrument.

Silny, osobisty przekaz niesie twórczość Wiktorii "Vicky" Konończuk z Białegostoku. Artystka otwarcie przyznaje, że muzyka była dla niej formą terapii i pomogła przetrwać najtrudniejsze momenty życia. Jej utwory mają dawać nadzieję innym.

Międzynarodowy klimat wprowadza Liván & Latin Boys z Krakowa - projekt kubańskiego wokalisty, który od lat rozwija swój styl, łącząc latynoskie rytmy z nowoczesnymi wpływami. Najmłodszą uczestniczką jest Laura Moskal z Wilna - dziesięciolatka, która zachwyca dojrzałością sceniczną i wrażliwością, traktując śpiew jako sposób opowiadania historii.

Tradycję góralską reprezentuje Duet z Pienin, łączący muzykę Karpat z popularnymi utworami, natomiast Ringo Todorovic z Warszawy to wokalista, który swoją drogę zaczynał od ulicznych występów i dziś chce poprzez muzykę dawać słuchaczom wsparcie i emocjonalne ukojenie.

Rockową energię wnosi wrocławski zespół Polimorfizm, który podkreśla siłę różnorodności swoich członków i ma już na koncie pierwszą płytę. Z kolei Asia Smajdor to doświadczona wokalistka związana z jazzem i muzyką rozrywkową, współpracująca z wieloma artystami i orkiestrami, w tym także z zespołem Miuosha.

W półfinale zobaczymy także Jana Marczewskiego z Ząbek - młodego artystę balansującego między muzyką a aktorstwem, oraz Julię Gawlik z Londynu, która od najmłodszych lat rozwija swoją pasję do rapu i tworzy pierwsze autorskie utwory.

Warszawską scenę reprezentuje również Kapela Szczupaki, inspirowana miejskim folklorem i uliczną tradycją, a także Maryla Modzelan, wokalistka sesyjna współpracująca z czołówką polskich artystów, m.in. Kasią Kowalską czy Michałem Szpakiem.

W gronie półfinalistów znalazł się także Piotr Odoszewski, który traktuje swoje piosenki jak osobisty pamiętnik pełen emocji, oraz Mateusz Gędek - były członek 4Dreamers, dziś rozwijający solową karierę i stawiający na autentyczny, emocjonalny pop.

"Dzikie karty" i walka o wielką stawkę

To jednak nie koniec. Do finału trafi jeszcze dwóch uczestników wybranych poza główną stawką - jeden dzięki głosom widzów w aplikacji programu, drugi decyzją słuchaczy Radia Zet.

Na zwycięzcę czeka 250 tysięcy złotych oraz występ na Polsat Hit Festiwalu - wydarzeniu, które dla wielu artystów staje się przepustką do ogólnopolskiej kariery.

Choć etap castingów dobiegł końca, to właśnie teraz zacznie się prawdziwy sprawdzian. Występy na żywo nie pozostawiają miejsca na błędy, a każdy detal może zdecydować o być albo nie być w programie.

