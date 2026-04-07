"Must Be The Music" z rekordowym wynikiem. Widownia show Polsatu wciąż rośnie
Za nami piąty castingowy odcinek "Must Be The Music", w którym przed jurorami pojawili się kolejni kandydaci na przyszłe gwiazdy. Okazało się, że muzyczny show Polsatu przed telewizory ściągnął rekordowe ponad 1,1 mln widzów.
W Wielki Piątek Polsat pokazał piąty już odcinek castingowy "Must Be The Music". Półfinały z udziałem zakwalifikowanych wykonawców rozegrają się na oczach widzów 1 i 8 maja, a wielki finał show zaplanowano na 15 maja.
Uczestnicy, którzy otrzymają trzy lub cztery razy TAK, przechodzą do panelu jurorskiego, gdzie wybrani zostaną półfinaliści, a dwójka wykonawców, którzy nie przejdą etapu panelu, otrzyma tak zwane "dzikie karty" od widzów, które będą przepustką do dalszego etapu.
Zwycięzca w nagrodę otrzyma m.in. 250 tys. zł i występ podczas Polsat Hit Festiwalu w Sopocie.
Przypomnijmy, że uczestników oceniają Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh, a w roli prowadzących występują Maciej Rock, Patricia Kazadi i Adam Zdrójkowski.
W ostatni piątek przed telewizorami zasiadła rekordowa liczba widzów - ponad 1,1 mln oglądających. Tym samym program osiągnął 11,6% udziału w oglądalności w grupie komercyjnej 16-59, co stanowi najwyższy wynik od początku drugiej odsłony formatu.
Według danych Nielsen Audience Measurement równie imponującym rezultatem, wliczając widownię poza domem, może pochwalić się grupa ogólna z udziałem w oglądalności ostatniego odcinka równym 10,3%. Jest to rekordowy wynik od startu najnowszego sezonu programu.
Średnia oglądalność pięciu dotychczas wyemitowanych odcinków programu to blisko 1 milion oglądających, co stanowi 10,4% udziału w oglądalności w najatrakcyjniejszej dla reklamodawców grupie 16-59.
Oglądalność muzycznego show Polsatu z odcinka na odcinek notuje zauważalny wzrost, umacniając pozycję lidera w piątkowym wieczornym paśmie, wśród czterech największych komercyjnych nadawców telewizyjnych.