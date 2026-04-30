Przez ostatnie osiem tygodni Polsat prezentował odcinki castingowe "Must Be The Music", podczas których wykonawcy z całej Polski (a niektórzy przyjechali z zagranicy) próbowali przekonać do siebie czwórkę jurorów. Uczestników oceniali Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh, a w roli prowadzących występują Maciej Rock, Patricia Kazadi i Adam Zdrójkowski.

Pierwszy półfinał na żywo zostanie pokazany 1 maja (początek godz. 21). Drugi półfinał zobaczymy 8 maja, a wielki finał zaplanowano na 15 maja.

Przypomnijmy, że zwycięzca programu w nagrodę otrzyma m.in. 250 tys. zł i występ podczas Polsat Hit Festiwalu w Sopocie.

"Must Be The Music" - znamy laureata dzikiej karty od internautów

Jurorzy wybrali 16 półfinalistów spośród wszystkich uczestników, którzy podczas castingów otrzymali trzy lub cztery głosy na tak. Zestaw uzupełniają dwaj laureaci "dzikich kart" - jedna od głosujących w bezpłatnej aplikacji mobilnej programu, a druga od słuchaczy Radia Zet.

Słuchacze Radia Zet do półfinałów zakwalifikowali Roberta Wiewiórę (wystąpi w programie 8 maja). Z kolei teraz poznaliśmy wyniki głosowania w aplikacji "Must Be The Music".

Internauci najwięcej głosów oddali na zespół GiS (skrót od Gramy i Śpiewamy) z Kaszub.

"JESTEŚCIE NIESAMOWICI!!! Dzięki waszemu wsparciu zdobyliśmy dziką kartę i wystąpimy w jutrzejszym półfinale. DZIĘKUJEMY" - napisali muzycy 11-osobowego dęto-perkusyjnego składu.

Co ciekawe, podczas castingu GiS potrzebowali dogrywki. Pierwszy medley utworów "L'Amour Toujours / Samba De Janeiro" dał im akceptację tylko Natalii Szroeder i Sebastiana Karpiela-Bułecki. Pozostałych jurorów przekonała dopiero składanka "Viva La Vida / Wymarzona / Boom, Boom, Boom, Boom!". "Energii mógłby wam pozazdrościć niejeden uczestnik tutaj. (...) I dobrze, że usłyszeliśmy ten drugi utwór, bardzo dobrze, cieszy mnie to" - podkreślił zadowolony Dawid Kwiatkowski.

"Must Be The Music": To oni wystąpią w pierwszym półfinale

Laura Moskal

Wiktoria "Vicky" Konończuk

Marcelina "Marcycha" Ruczyńska

IMASLEEP

Sad Smiles

Ringo Todorovic

Duet z Pienin

Liván & Latin Boys

GiS - laureaci dzikiej karty.

Gościem specjalnym piątkowego półfinału będzie Edyta Górniak, która zaśpiewa dwie piosenki: "Jak najdalej" oraz premierowo swój najnowszy utwór "Superpower".

