W szóstym odcinku "Must Be The Music" widzowie zobaczyli nie tylko wyjątkowe występy utalentowanych wokalistów i instrumentalistów, ale także poznali ich historie, które wpłynęły na twórczość i sposób postrzegania przez nich muzyki. Którzy uczestnicy otrzymali szansę, by zawalczyć o miejsce w półfinale? Sprawdźmy!

6. odcinek castingowy "Must Be The Music" za nami! Jakie talenty odkryli jurorzy?

"Kochani, skoro piątek, to 'Must Be The Music', a z nami największe muzyczne talenty, które znaleźliśmy, przeczesując Polskę wzdłuż i wszerz!" - zwrócił się do widzów Maciej Rock.

"Ten program to ogromna szansa (…) dla każdego, kto marzy o tym, aby jego muzyczna kariera nabrała tempa!" - podkreśliła Patricia Kazadi.

Scena "Must Be The Music" otwiera drzwi do wielkiej kariery, a zwycięzca programu sięgnie po nagrodę w wysokości ćwierć miliona złotych oraz wystąpi na Polsat Hit Festiwal organizowanym przez Telewizję Polsat.

W najnowszym odcinku na scenie pojawili się artyści z niemal całego kraju, m.in. z Warszawy, Jasła, Wrocławia, Poznania, Białegostoku, Katowic, Lublina i innych mniejszych miejscowości. A wśród nich soliści, zespoły i instrumentaliści, reprezentujący różnorodne style muzyczne, od popu, autorskiego rocka, przez emocjonalne ballady, nu'metalcore aż po disco polo.

Oto lista wykonawców, którzy zagrali i zaśpiewali przed jury w studio "Must Be The Music":

1. Boogie Night

Zespół powstał w 2015 roku jako cover band. Wykonawcy grają utwory z minionych epok muzycznych, ale we własnych aranżacjach. Od roku pracują nad autorskim materiałem. Band tworzy grupa doświadczonych, profesjonalnych muzyków, którzy po dekadzie działalności w branży eventowo-coverowej pragną rozpocząć nowy muzyczny etap, występując ze swoją autorską muzyką.

Zespół wykonał medley coverów, a głosy jurorów rozłożyły się następująco:

Sebastian Karpiel-Bułecka: TAK

Natalia Szroeder: TAK

Miuosh: NIE

Dawid Kwiatkowski: TAK

2. Studio Piosenki GAMA

Od 2008 roku rozwija wokalne talenty dzieci i młodzieży w Ośrodku Kultury w Środzie Wielkopolskiej. Zespół tworzy 45 dziewczynek, w którym najmłodsza wokalistka ma 9 lat, a najstarsza 17 lat. Instruktorka zespołu, Klaudia Kulak, muzyką zajmuje się od 15. roku życia. Wokaliści śpiewają zarówno solowo, jak i w grupie, tworząc wyjątkowe, różnorodne muzyczne projekty. Repertuar Gamy jest szeroki - od muzyki rozrywkowej i folkowej, po bajkowe przeboje i taneczne disco.

Piosenka wykonana w programie przed jury - cover: "Leń".

Sebastian Karpiel-Bułecka: TAK

Natalia Szroeder: TAK

Miuosh: TAK

Dawid Kwiatkowski: TAK

3. Rompey

Zespół pochodzi z Bieździedzy koło Jasła, a na scenie istnieje od 2015 roku. Ich muzyczna przygoda zaczęła się od tworzenia muzyki disco polo. W swoich utworach, lider zespołu i twórca wszystkich utworów - Marcin "Rompey" Rąpała, często w humorystyczny sposób opisuje różne społeczne zjawiska.

Piosenka wykonana w programie przed jury - autorska: "Passerati".

Sebastian Karpiel-Bułecka: NIE

Natalia Szroeder: NIE

Miuosh: NIE

Dawid Kwiatkowski: NIE

4. POLIMORFIZM

Wrocławski Polimorfizm narodził się 3 lata temu z pasji do rocka. Rock w wykonaniu muzyków ma wiele warstw - także tę liryczną, spirytualną, ponadmaterialną - to w niej tkwią emocje, uśmiech i satysfakcja. Nazwa zespołu pochodzi od "wielopostaciowości" - utożsamiają się z tym jako zespół składający się z różnorodnych osobowości, co uważają za swoją siłę.

Piosenka wykonana w programie przed jury - autorski: "Noc, Czarna Noc".

Sebastian Karpiel-Bułecka: TAK

Natalia Szroeder: TAK

Miuosh: TAK

Dawid Kwiatkowski: TAK

5. Natalia Olechnowicz

To wokalistka, animatorka młodzieżowa i twórczyni internetowa z Wrocławia. Śpiewa covery, ale także autorskie utwory z ważnym przesłaniem - opowiada historie o emocjach, akceptacji i poszukiwaniu siebie. Natalia, dzięki swojemu doświadczeniu i walce, którą przeszła, może teraz pomagać innym ludziom. Obecnie pracuje w stowarzyszeniu, gdzie spotyka się z młodzieżą zmagającą się z podobnymi problemami.

Piosenka wykonana w programie przed jury - cover: "Co się śni niewidomym".

Sebastian Karpiel-Bułecka: TAK

Natalia Szroeder: TAK

Miuosh: TAK

Dawid Kwiatkowski: TAK

6. Dobry Łotr

Tę muzyczną ideę stworzyło dwóch braci: Marek i Krzysztof. Band następnie rozrósł się w różnorodną grupę instrumentalną, wśród której są: gitara basowa, perkusja, gitara elektryczna, skrzypce, akordeon, mandolina oraz gitara akustyczna. Członkowie zespołu zgodnie twierdzą, że publiczność docenia ich twórczość za dowcipne piosenki i dobrą energię na scenie.

Piosenka wykonana w programie przed jury - autorska: "Nowy" i "Jabłoń"

Sebastian Karpiel-Bułecka: TAK

Natalia Szroeder: TAK

Miuosh: NIE i TAK

Dawid Kwiatkowski: NIE i TAK

7. Koazm

Ich brzmienie napędzają mocne gitarowe riffy, niskie strojenia, elektronika, sample oraz wyrazisty kontrast między krzykiem, a czystym wokalem. Zespół składa się z grupy przyjaciół, dla których najważniejsza jest muzyka i spędzone wspólne w chwile w studiu, na koncertach oraz na scenie. Do tej pory wystąpili na wielu znaczących rockowo-metalowych festiwalach w Polsce. Wydali dwa albumy i pracują nad nowymi utworami, którymi chcą dotrzeć do szerszego grona odbiorców:

Piosenka wykonana w programie przed jury - cover: "How Much Is The Fish"

Sebastian Karpiel-Bułecka: TAK

Natalia Szroeder: TAK

Miuosh: NIE

Dawid Kwiatkowski: TAK

8. Ptaszkowie Śpiewali

To przedstawiciele nowego nurtu w muzyce dla dzieci, który stawia na treści edukacyjne i dobrą zabawę. Zespół powstał w 2020 roku i od tamtej pory intensywnie koncertuje i tworzy własne piosenki. Muzyczny duet, Karolina i Piotr, przebiera się za bajkowych bohaterów: sójkę i szpaka oraz gra i śpiewa o lasach, łąkach, owadach, zwierzętach i żywiołach. W ich piosenkach można usłyszeć wpływy muzyki elektronicznej, folkowej, rockowej, muzyki pop i wielu innych gatunków.

Piosenka wykonana w programie przed jury - autorska: "Chrząszcze Chrabąszcze"

Sebastian Karpiel-Bułecka: TAK

Natalia Szroeder: NIE

Miuosh: NIE

Dawid Kwiatkowski: NIE

9. Maryla Modzelan

Artystka i skrzypaczka ukończyła szkołę muzyczną i jest dyplomowaną wokalistką po wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej w Łodzi. Większość swojego życia poświęciła muzyce, bo w tym kierunku kształci się od ponad 21 lat. Już jako uczennica szkoły podstawowej interesowała się jazzem, soulem i brzmieniami funky. Maryla od 12 lat zawodowo zajmuje się muzyką jako muzyk sesyjny. Śpiewa w chórkach, występując z plejadą polskich artystów. Współpracowała między innymi z Kasią Kowalską, Michałem Szpakiem, Piotrem Cugowskim, Małgorzatą Ostrowską, Organkiem i z Ten Typ Mesem. Obecnie pracuje nad autorskim materiałem: pisze i komponuje swoje własne utwory.

Piosenka wykonana w programie przed jury - cover: "Die On This Hill"

Sebastian Karpiel-Bułecka: TAK

Natalia Szroeder: TAK

Miuosh: TAK

Dawid Kwiatkowski: TAK

10. Maria "Marissa" Dzięcielak

Od najmłodszych lat była związana ze sztuką - śpiewała, malowała, rysowała, tańczyła. Swoją pasję do śpiewania odkryła w wieku 13 lat na lekcji śpiewu, z czego naturalnie narodziło się pisanie tekstów utworów. Obecnie w swojej twórczości łączy szczerość, emocje i refleksję. Dziś 20-letnia Marissa i jest zawodową songwriterką, której słowa i melodie rozbrzmiewają w utworach wielu czołowych polskich artystów. Do tej pory napisała ponad 170 piosenek: m. in. płytę "Aquaria" dla Dody, piosenki dla Oskara Cymsa, a także teksty dla Sary James czy Wiktorii Kidy. Obecnie pracuje nad słowami na płytę Roksany Węgiel. Udział w castingu do "Must Be the Music" to dla Marissy zupełny debiut sceniczny, któremu towarzyszyły wielkie emocje.

Piosenka wykonana w programie przed jury - autorska: "Chcesz"

Sebastian Karpiel-Bułecka: TAK

Natalia Szroeder: TAK

Miuosh: NIE

Dawid Kwiatkowski: TAK

11. Adam "Disco Adamus" Mosiej

43-latek z Białegostoku swoją przygodę ze sztuką zaczął w wieku 8 lat. Otrzymał od taty akordeon i przez kolejne 6 lat uczył się gry na tym instrumencie. Na studiach nauczył się komponowania i tworzenie muzyki w komputerze oraz nagrywania i montażu teledysków, co wykorzystuje obecnie w swojej twórczości. Przełomem w artystycznym życiu Disco Adamusa było opublikowanie piosenki "Moje miasto to Białystok" i "Sigma Boy". Obie autorskie piosenki stały się viralami w mediach społecznościowych.

Piosenka wykonana w programie przed jury - autorska: medley autorskich piosenek

Sebastian Karpiel-Bułecka: NIE

Natalia Szroeder: NIE

Miuosh: NIE

Dawid Kwiatkowski: NIE

12. Warsztat Elektryczny

Formacja muzyczna powstała w 2023 roku. Łączy rockowe brzmienia z nowoczesną elektroniką i charakterystycznym, nastrojowym wokalem. Ich muzyka to połączenie gitarowych riffów, pulsujących basów i syntezatorów, inspirowane estetyką lat 80. oraz współczesną alternatywą. W swojej twórczości muzycy opowiadają o emocjach, poszukiwaniu siebie i współczesnym świecie pełnym napięć i kontrastów. Uważają, że zespół wyróżnia się dopracowanym brzmieniem, które łączy energię gitarowego grania z nowoczesną produkcją.

Piosenka wykonana w programie przed jury - autorski: "Biała flaga"

Sebastian Karpiel-Bułecka: TAK

Natalia Szroeder: TAK

Miuosh: TAK

Dawid Kwiatkowski: TAK

13. Per Dżinn & Żupan

Muzyczny duet 19-latków pochodzi z Katowic. Przygodę z muzyką zaczęli w wieku 15 lat - to wtedy powstały pierwsze pomysły na piosenki. Rok później Dżinn i Żupan postanowili stworzyć duet, który będzie powrotem do korzeni hip-hopu i rapu. Chłopaki zaczęli tworzyć własne kawałki i zamieszczać je na social mediach, zyskując tym samym popularność w sieci. Raperzy uwielbiają występować na koncertach i kontakt z publicznością. Do tej pory udało im się wystąpić jako support przed Peją.

Piosenka wykonana w programie przed jury - autorska: "Wzór"

Sebastian Karpiel-Bułecka: TAK

Natalia Szroeder: NIE

Miuosh: NIE

Dawid Kwiatkowski: TAK

14. Marta Dunal

To artystka wizualna z Częstochowy. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, od lat łączy malarstwo, fotografię, videoart i instalacje. Z muzyką Marta związana jest od zawsze - kocha improwizacje wokalne, tworzenie własnych kompozycji i pisanie autorskich tekstów. Uwielbia śpiewać wysokie partie wokalne. Przez 10 lat miała przerwę w śpiewaniu, jednak obecnie wróciła do łączenia głosu ze sztuką wizualną.

Piosenka wykonana w programie przed jury - cover: "Unconditionally"

Sebastian Karpiel-Bułecka: NIE

Natalia Szroeder: NIE

Miuosh: NIE

Dawid Kwiatkowski: NIE

15. Muzyczni tułacze

Projekt muzyczny stworzony przez znakomitych muzyków młodego pokolenia z różnych stron Polski: Kalisza, Tychów, Poznania i Biłgoraja: najmłodszy z nich ma 17 lat, najstarszy zaledwie 20 lat. Poznali się cztery lata temu w ramach projektu orkiestry młodzieżowej pod dyrekcją Adama Sztaby. Członkowie zespołu są laureatami wielu nagród indywidualnych na krajowych i zagranicznych konkursach muzycznych, a każdy muzyk grający w zespole jest multiinstrumentalistą.

Piosenka wykonana w programie przed jury - cover: "Zabiorę Cię dziś na bal"

Sebastian Karpiel-Bułecka: TAK

Natalia Szroeder: TAK

Miuosh: NIE

Dawid Kwiatkowski: TAK

16. Jan Marczewski

22-letni wokalista pochodzi z Ząbek i jest studentem Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Od 2020 roku zajmuje się też muzyką. Wtedy to powstały jego pierwsze autorskie piosenki, które pomogły mu w rozładowywaniu emocji, takich jak smutek, stres, złość, a czasem nawet zbyt wielka radość. Muzycznie łączy luz z nowoczesnym, hip-hopowym brzmieniem i subtelną elektroniką. Jan chce, żeby jego twórczość wprowadzała słuchacza w świat lekkości, nostalgii i emocji balansujących między beztroską a tęsknotą. Utwory młodego wokalisty opowiadają o zauroczeniach, relacjach i wewnętrznych zmianach.

Piosenka wykonana w programie przed jury - autorska: "Need 2"

Sebastian Karpiel-Bułecka: TAK

Natalia Szroeder: TAK

Miuosh: NIE

Dawid Kwiatkowski: TAK