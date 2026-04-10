"Must Be The Music": wieczór pełen emocji i poruszającej muzyki. Zobacz, co działo się w szóstym odcinku castingowym!
Widzowie Polsatu właśnie obejrzeli szósty odcinek castingowy 13. edycji "Must Be The Music". Show po raz kolejny pokazało masę rokujących talentów, ale nie zabrakło również zabawnych anegdotek jurorów, ich zakulisowych rozmów i momentów poważnych decyzji. W show Polsatu nie brakowało silnych emocji, ale kto najbardziej zachwycił Natalię Szroeder, Dawida Kwiatkowskiego, Miuosha i Sebastiana Karpiela-Bułeckę?
W szóstym odcinku "Must Be The Music" widzowie zobaczyli nie tylko wyjątkowe występy utalentowanych wokalistów i instrumentalistów, ale także poznali ich historie, które wpłynęły na twórczość i sposób postrzegania przez nich muzyki. Którzy uczestnicy otrzymali szansę, by zawalczyć o miejsce w półfinale? Sprawdźmy!
6. odcinek castingowy "Must Be The Music" za nami! Jakie talenty odkryli jurorzy?
"Kochani, skoro piątek, to 'Must Be The Music', a z nami największe muzyczne talenty, które znaleźliśmy, przeczesując Polskę wzdłuż i wszerz!" - zwrócił się do widzów Maciej Rock.
"Ten program to ogromna szansa (…) dla każdego, kto marzy o tym, aby jego muzyczna kariera nabrała tempa!" - podkreśliła Patricia Kazadi.
Scena "Must Be The Music" otwiera drzwi do wielkiej kariery, a zwycięzca programu sięgnie po nagrodę w wysokości ćwierć miliona złotych oraz wystąpi na Polsat Hit Festiwal organizowanym przez Telewizję Polsat.
W najnowszym odcinku na scenie pojawili się artyści z niemal całego kraju, m.in. z Warszawy, Jasła, Wrocławia, Poznania, Białegostoku, Katowic, Lublina i innych mniejszych miejscowości. A wśród nich soliści, zespoły i instrumentaliści, reprezentujący różnorodne style muzyczne, od popu, autorskiego rocka, przez emocjonalne ballady, nu'metalcore aż po disco polo.
1. Boogie Night
Zespół powstał w 2015 roku jako cover band. Wykonawcy grają utwory z minionych epok muzycznych, ale we własnych aranżacjach. Od roku pracują nad autorskim materiałem. Band tworzy grupa doświadczonych, profesjonalnych muzyków, którzy po dekadzie działalności w branży eventowo-coverowej pragną rozpocząć nowy muzyczny etap, występując ze swoją autorską muzyką.
Zespół wykonał medley coverów, a głosy jurorów rozłożyły się następująco:
Sebastian Karpiel-Bułecka: TAK
Natalia Szroeder: TAK
Miuosh: NIE
Dawid Kwiatkowski: TAK
2. Studio Piosenki GAMA
Od 2008 roku rozwija wokalne talenty dzieci i młodzieży w Ośrodku Kultury w Środzie Wielkopolskiej. Zespół tworzy 45 dziewczynek, w którym najmłodsza wokalistka ma 9 lat, a najstarsza 17 lat. Instruktorka zespołu, Klaudia Kulak, muzyką zajmuje się od 15. roku życia. Wokaliści śpiewają zarówno solowo, jak i w grupie, tworząc wyjątkowe, różnorodne muzyczne projekty. Repertuar Gamy jest szeroki - od muzyki rozrywkowej i folkowej, po bajkowe przeboje i taneczne disco.
Piosenka wykonana w programie przed jury - cover: "Leń".
Sebastian Karpiel-Bułecka: TAK
Natalia Szroeder: TAK
Miuosh: TAK
Dawid Kwiatkowski: TAK
Zobacz również:
3. Rompey
Zespół pochodzi z Bieździedzy koło Jasła, a na scenie istnieje od 2015 roku. Ich muzyczna przygoda zaczęła się od tworzenia muzyki disco polo. W swoich utworach, lider zespołu i twórca wszystkich utworów - Marcin "Rompey" Rąpała, często w humorystyczny sposób opisuje różne społeczne zjawiska.
Piosenka wykonana w programie przed jury - autorska: "Passerati".
Sebastian Karpiel-Bułecka: NIE
Natalia Szroeder: NIE
Miuosh: NIE
Dawid Kwiatkowski: NIE
4. POLIMORFIZM
Wrocławski Polimorfizm narodził się 3 lata temu z pasji do rocka. Rock w wykonaniu muzyków ma wiele warstw - także tę liryczną, spirytualną, ponadmaterialną - to w niej tkwią emocje, uśmiech i satysfakcja. Nazwa zespołu pochodzi od "wielopostaciowości" - utożsamiają się z tym jako zespół składający się z różnorodnych osobowości, co uważają za swoją siłę.
Piosenka wykonana w programie przed jury - autorski: "Noc, Czarna Noc".
Sebastian Karpiel-Bułecka: TAK
Natalia Szroeder: TAK
Miuosh: TAK
Dawid Kwiatkowski: TAK
5. Natalia Olechnowicz
To wokalistka, animatorka młodzieżowa i twórczyni internetowa z Wrocławia. Śpiewa covery, ale także autorskie utwory z ważnym przesłaniem - opowiada historie o emocjach, akceptacji i poszukiwaniu siebie. Natalia, dzięki swojemu doświadczeniu i walce, którą przeszła, może teraz pomagać innym ludziom. Obecnie pracuje w stowarzyszeniu, gdzie spotyka się z młodzieżą zmagającą się z podobnymi problemami.
Piosenka wykonana w programie przed jury - cover: "Co się śni niewidomym".
Sebastian Karpiel-Bułecka: TAK
Natalia Szroeder: TAK
Miuosh: TAK
Dawid Kwiatkowski: TAK
6. Dobry Łotr
Tę muzyczną ideę stworzyło dwóch braci: Marek i Krzysztof. Band następnie rozrósł się w różnorodną grupę instrumentalną, wśród której są: gitara basowa, perkusja, gitara elektryczna, skrzypce, akordeon, mandolina oraz gitara akustyczna. Członkowie zespołu zgodnie twierdzą, że publiczność docenia ich twórczość za dowcipne piosenki i dobrą energię na scenie.
Piosenka wykonana w programie przed jury - autorska: "Nowy" i "Jabłoń"
Sebastian Karpiel-Bułecka: TAK
Natalia Szroeder: TAK
Miuosh: NIE i TAK
Dawid Kwiatkowski: NIE i TAK
7. Koazm
Ich brzmienie napędzają mocne gitarowe riffy, niskie strojenia, elektronika, sample oraz wyrazisty kontrast między krzykiem, a czystym wokalem. Zespół składa się z grupy przyjaciół, dla których najważniejsza jest muzyka i spędzone wspólne w chwile w studiu, na koncertach oraz na scenie. Do tej pory wystąpili na wielu znaczących rockowo-metalowych festiwalach w Polsce. Wydali dwa albumy i pracują nad nowymi utworami, którymi chcą dotrzeć do szerszego grona odbiorców:
Piosenka wykonana w programie przed jury - cover: "How Much Is The Fish"
Sebastian Karpiel-Bułecka: TAK
Natalia Szroeder: TAK
Miuosh: NIE
Dawid Kwiatkowski: TAK
8. Ptaszkowie Śpiewali
To przedstawiciele nowego nurtu w muzyce dla dzieci, który stawia na treści edukacyjne i dobrą zabawę. Zespół powstał w 2020 roku i od tamtej pory intensywnie koncertuje i tworzy własne piosenki. Muzyczny duet, Karolina i Piotr, przebiera się za bajkowych bohaterów: sójkę i szpaka oraz gra i śpiewa o lasach, łąkach, owadach, zwierzętach i żywiołach. W ich piosenkach można usłyszeć wpływy muzyki elektronicznej, folkowej, rockowej, muzyki pop i wielu innych gatunków.
Piosenka wykonana w programie przed jury - autorska: "Chrząszcze Chrabąszcze"
Sebastian Karpiel-Bułecka: TAK
Natalia Szroeder: NIE
Miuosh: NIE
Dawid Kwiatkowski: NIE
9. Maryla Modzelan
Artystka i skrzypaczka ukończyła szkołę muzyczną i jest dyplomowaną wokalistką po wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej w Łodzi. Większość swojego życia poświęciła muzyce, bo w tym kierunku kształci się od ponad 21 lat. Już jako uczennica szkoły podstawowej interesowała się jazzem, soulem i brzmieniami funky. Maryla od 12 lat zawodowo zajmuje się muzyką jako muzyk sesyjny. Śpiewa w chórkach, występując z plejadą polskich artystów. Współpracowała między innymi z Kasią Kowalską, Michałem Szpakiem, Piotrem Cugowskim, Małgorzatą Ostrowską, Organkiem i z Ten Typ Mesem. Obecnie pracuje nad autorskim materiałem: pisze i komponuje swoje własne utwory.
Piosenka wykonana w programie przed jury - cover: "Die On This Hill"
Sebastian Karpiel-Bułecka: TAK
Natalia Szroeder: TAK
Miuosh: TAK
Dawid Kwiatkowski: TAK
10. Maria "Marissa" Dzięcielak
Od najmłodszych lat była związana ze sztuką - śpiewała, malowała, rysowała, tańczyła. Swoją pasję do śpiewania odkryła w wieku 13 lat na lekcji śpiewu, z czego naturalnie narodziło się pisanie tekstów utworów. Obecnie w swojej twórczości łączy szczerość, emocje i refleksję. Dziś 20-letnia Marissa i jest zawodową songwriterką, której słowa i melodie rozbrzmiewają w utworach wielu czołowych polskich artystów. Do tej pory napisała ponad 170 piosenek: m. in. płytę "Aquaria" dla Dody, piosenki dla Oskara Cymsa, a także teksty dla Sary James czy Wiktorii Kidy. Obecnie pracuje nad słowami na płytę Roksany Węgiel. Udział w castingu do "Must Be the Music" to dla Marissy zupełny debiut sceniczny, któremu towarzyszyły wielkie emocje.
Piosenka wykonana w programie przed jury - autorska: "Chcesz"
Sebastian Karpiel-Bułecka: TAK
Natalia Szroeder: TAK
Miuosh: NIE
Dawid Kwiatkowski: TAK
11. Adam "Disco Adamus" Mosiej
43-latek z Białegostoku swoją przygodę ze sztuką zaczął w wieku 8 lat. Otrzymał od taty akordeon i przez kolejne 6 lat uczył się gry na tym instrumencie. Na studiach nauczył się komponowania i tworzenie muzyki w komputerze oraz nagrywania i montażu teledysków, co wykorzystuje obecnie w swojej twórczości. Przełomem w artystycznym życiu Disco Adamusa było opublikowanie piosenki "Moje miasto to Białystok" i "Sigma Boy". Obie autorskie piosenki stały się viralami w mediach społecznościowych.
Piosenka wykonana w programie przed jury - autorska: medley autorskich piosenek
Sebastian Karpiel-Bułecka: NIE
Natalia Szroeder: NIE
Miuosh: NIE
Dawid Kwiatkowski: NIE
12. Warsztat Elektryczny
Formacja muzyczna powstała w 2023 roku. Łączy rockowe brzmienia z nowoczesną elektroniką i charakterystycznym, nastrojowym wokalem. Ich muzyka to połączenie gitarowych riffów, pulsujących basów i syntezatorów, inspirowane estetyką lat 80. oraz współczesną alternatywą. W swojej twórczości muzycy opowiadają o emocjach, poszukiwaniu siebie i współczesnym świecie pełnym napięć i kontrastów. Uważają, że zespół wyróżnia się dopracowanym brzmieniem, które łączy energię gitarowego grania z nowoczesną produkcją.
Piosenka wykonana w programie przed jury - autorski: "Biała flaga"
Sebastian Karpiel-Bułecka: TAK
Natalia Szroeder: TAK
Miuosh: TAK
Dawid Kwiatkowski: TAK
13. Per Dżinn & Żupan
Muzyczny duet 19-latków pochodzi z Katowic. Przygodę z muzyką zaczęli w wieku 15 lat - to wtedy powstały pierwsze pomysły na piosenki. Rok później Dżinn i Żupan postanowili stworzyć duet, który będzie powrotem do korzeni hip-hopu i rapu. Chłopaki zaczęli tworzyć własne kawałki i zamieszczać je na social mediach, zyskując tym samym popularność w sieci. Raperzy uwielbiają występować na koncertach i kontakt z publicznością. Do tej pory udało im się wystąpić jako support przed Peją.
Piosenka wykonana w programie przed jury - autorska: "Wzór"
Sebastian Karpiel-Bułecka: TAK
Natalia Szroeder: NIE
Miuosh: NIE
Dawid Kwiatkowski: TAK
14. Marta Dunal
To artystka wizualna z Częstochowy. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, od lat łączy malarstwo, fotografię, videoart i instalacje. Z muzyką Marta związana jest od zawsze - kocha improwizacje wokalne, tworzenie własnych kompozycji i pisanie autorskich tekstów. Uwielbia śpiewać wysokie partie wokalne. Przez 10 lat miała przerwę w śpiewaniu, jednak obecnie wróciła do łączenia głosu ze sztuką wizualną.
Piosenka wykonana w programie przed jury - cover: "Unconditionally"
Sebastian Karpiel-Bułecka: NIE
Natalia Szroeder: NIE
Miuosh: NIE
Dawid Kwiatkowski: NIE
15. Muzyczni tułacze
Projekt muzyczny stworzony przez znakomitych muzyków młodego pokolenia z różnych stron Polski: Kalisza, Tychów, Poznania i Biłgoraja: najmłodszy z nich ma 17 lat, najstarszy zaledwie 20 lat. Poznali się cztery lata temu w ramach projektu orkiestry młodzieżowej pod dyrekcją Adama Sztaby. Członkowie zespołu są laureatami wielu nagród indywidualnych na krajowych i zagranicznych konkursach muzycznych, a każdy muzyk grający w zespole jest multiinstrumentalistą.
Piosenka wykonana w programie przed jury - cover: "Zabiorę Cię dziś na bal"
Sebastian Karpiel-Bułecka: TAK
Natalia Szroeder: TAK
Miuosh: NIE
Dawid Kwiatkowski: TAK
16. Jan Marczewski
22-letni wokalista pochodzi z Ząbek i jest studentem Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Od 2020 roku zajmuje się też muzyką. Wtedy to powstały jego pierwsze autorskie piosenki, które pomogły mu w rozładowywaniu emocji, takich jak smutek, stres, złość, a czasem nawet zbyt wielka radość. Muzycznie łączy luz z nowoczesnym, hip-hopowym brzmieniem i subtelną elektroniką. Jan chce, żeby jego twórczość wprowadzała słuchacza w świat lekkości, nostalgii i emocji balansujących między beztroską a tęsknotą. Utwory młodego wokalisty opowiadają o zauroczeniach, relacjach i wewnętrznych zmianach.
Piosenka wykonana w programie przed jury - autorska: "Need 2"
Sebastian Karpiel-Bułecka: TAK
Natalia Szroeder: TAK
Miuosh: NIE
Dawid Kwiatkowski: TAK