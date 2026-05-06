Przez osiem tygodni czwórka jurorów - Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh - oceniała uczestników zakwalifikowanych do castingowych odcinków "Must Be The Music".

Po tym etapie wybrali 16 półfinalistów spośród wszystkich uczestników, którzy podczas castingów otrzymali trzy lub cztery głosy na tak. Zestaw uzupełnili dwaj laureaci "dzikich kart" - jedna od głosujących w bezpłatnej aplikacji mobilnej programu (zespół GiS), a druga od słuchaczy Radia Zet (Robert Wiewióra).

W ubiegły piątek (1 maja) decyzją telewidzów i internautów z aplikacji do wielkiego finału awansowali: iamsleep, Duet z Pienin, Wiktoria "Vicky" Konończuk i Marcelina "Marcycha" Ruczyńska.

"Must Be The Music": To oni wystąpią w drugim półfinale

W piątkowy wieczór (8 maja, początek godz. 20:00) do rywalizacji o ostatnie cztery miejsca staną artyści reprezentujących różnorodne style muzyczne, od popowo-rockowych kawałków, przez rap i hip-hop, nastrojowe i instrumentalne ballady, po soulowo-jazzowe brzmienia z elementami funky, prawdziwy rock czy polskie piosenki uliczne, o folkowym, multiinstrumentalnym brzmieniu.

Na scenie zaprezentują się:

Polimorfizm

Asia Smajdor

Jan Marczewski

Julia Gawlik

Kapela Szczupaki

Maryla Modzelan

Piotr Odoszewski

Mateusz Gędek

Robert Wiewióra (laureat dzikiej karty od słuchaczy Radia Zet).

Gościem specjalnym będzie Ralph Kaminski, który promuje swój najnowszy album "Góra". W programie zaśpiewa piosenki "Bal u Rafała" oraz "Szafę Romana". "Występ Ralpha Kaminskiego będzie wyjątkowym muzycznym przerywnikiem pełnym emocji, teatralności i charakterystycznej dla artysty energii" - zapowiada Polsat.

Dodajmy, że wielki finał "Must Be The Music" zaplanowano na 15 maja (godz. 20:00). Zwycięzca programu w nagrodę otrzyma m.in. 250 tys. zł i występ podczas Polsat Hit Festiwalu w Sopocie.

14-latka zachwyciła całe studio. Jurorom „Must Be The Music” odebrało mowę Polsat Promocja