W 2025 r. na antenę Polsatu powrócił uwielbiany przez Polaków program "Must Be The Music". Reaktywacja okazała się czymś znacznie więcej niż tylko przywróceniem nostalgicznego formatu sprzed lat. Talent-show okazał się startem wielkiej kariery dla utalentowanych muzyków, którzy zdecydowali się zgłosić na przesłuchania, a następnie dostali szansę od jury. Miniony rok zdecydowanie należał do nich!

Program Polsatu po raz kolejny udowodnił, że potrafi odkrywać artystów z charakterem, pomysłem na siebie i autentycznym przekazem - takich, którzy po zakończonej rywalizacji nie znikną, lecz zbudują swoją pozycję na rynku. "Must Be The Music" w przeszłości było przepustką do świata profesjonalnej muzyki m.in. dla zespołów Enej czy LemON. Swoją drogę do sławy zaczynali tam także Mateusz Ziółko, Future Folk, Piękni i Młodzi czy Kaśka Sochacka.

W 2025 r. dzięki "MBTM" na kontrakty, zaproszenia na festiwale oraz zaangażowanie milionowej publiczności mogli liczyć m.in. Alien i Majtis, a także Kuba i Kuba.

Alien i Majtis wygrali nową edycję "MBTM". Teraz występują na największych scenach w kraju

Zwycięzcami 12. edycji "Must Be The Music" zostali Alien i Majtis. Duet, tuż po wygranej wiosną 2025 r., zdobył ogromną popularność. Udało im się w minionym roku wydać debiutancki album, wystąpić na Polsat Hit Festiwalu, zagrać koncert dla światowej sławy gwiazdy - Willa Smitha - a także zaangażować się charytatywnie, pokazując, że sukces może iść w parze w wrażliwością społeczną.

Fani pokochali ich energetyczną mieszankę rapu i elektroniki, a także emocjonalne teksty. Utwór "V.I.P." stał się jednym z najbardziej poruszających w tym sezonie. Nic dziwnego, że duet zaproszony został do wykonania go podczas hucznej Sylwestrowej Mocy Przebojów w Toruniu. "Przyszłość to ty i ja, żyjmy chwilą tak jak Bonnie i Clyde" - śpiewali wspólnie z publicznością Alien x Majtis.

Kuba i Kuba zajęli drugie miejsce w "MBTM". Dziś odnoszą ogromne sukcesy na polskiej scenie

2025 r. był przełomowym rokiem także dla zespołu Kuba i Kuba, który dotarł do finału ostatniej edycji "Must Be The Music". Muzycy zdobyli serca widzów i jurorów poruszającymi, autorskimi utworami, opartymi jednocześnie na rockowych brzmieniach. Drugie miejsce w talent-show sprawiło, że artyści dotarli na największe sceny w kraju, wygrali w konkursie na Przebój Lata Radia Zet i Polsatu, zagrali podczas Polsat Hit Festiwalu, Wielkiego Kolędowania w Rzeszowie oraz Sylwestrowej Mocy Przebojów.

"Trudno to wszystko podsumować w kilku zdaniach. Wydarzyło się bardzo dużo, to był przełomowy rok w naszym życiu. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni, czujemy, że jesteśmy już w innym miejscu, ale w tym wszystkim staramy się być sobą - pozytywnymi chłopakami z sąsiedztwa" - podsumowali minione 12 miesięcy Kuba i Kuba w rozmowie z Polsat.pl.

Co robią uczestnicy "Must Be The Music" po programie?

Reaktywacja "Must Be The Music" przyczyniła się także do rozwinięcia karier innych uczestników programu. Bonaventura, jeden z finalistów edycji, zwrócił na siebie uwagę dojrzałością muzyczną i sceniczną charyzmą. Obecnie wydaje autorską twórczość, gra koncerty, a w kwietniu wystąpi na Next Fest w Poznaniu. Helena Ciuraba z kolei zachwyciła publiczność swoją wrażliwością. Już od najmłodszych lat tworzy własną muzykę, a udział w show stał się dla niej ważnym krokiem w stronę profesjonalnej kariery. Obecnie również wydaje nowe piosenki, jej konto na TikToku obserwuje ponad 110 tys. osób, a profil na Instagramie blisko 30 tys.

Dawid Dubajka, którego poruszająca historia i emocjonalne interpretacje zapadły w pamięci widzów, rozwija się dziś na scenach musicalowych. Z kolei Weronika Ryba - autorka tekstów i gitarzystka - konsekwentnie buduje swoją markę i występuje w ramach przeróżnych imprez w całej Polsce.

