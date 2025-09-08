Zespoły, soliści, multiinstrumentaliści i wszyscy, którym w sercu gra muzyka, mogli zaprezentować na castingu cover znanego utworu lub swoje własne kompozycje. Trzeba przyznać, że pierwszy casting cieszył się imponującą frekwencją.

Przypomnijmy, iż drugi casting odbędzie się już dziś (8 września) w Białymstoku, a kolejne we Wrocławiu, Katowicach, w Sopocie i w Warszawie!

Polsat szuka kolejnych talentów. "Można być tu w pełni sobą"

Pierwsze przesłuchania castingowe rozpoczął opening na placu Europejskim w Warszawie. Przy biurowcu Warsaw Spire zebrało się grono oczekujących wokalistów i muzyków, a także ich rodzin, które z radością skandowały tytuł programu "Must Be The Music". Po symbolicznym otwarciu wydarzenia pierwsi uczestnicy, biegnąc, kierowali się do hotelu Hilton w Warszawie, by zająć miejsce w długiej kolejce oczekujących do wejścia do sal castingowych.

"'Must Be The Music' to najlepszy program na naszym rynku, ponieważ można być tu w pełni sobą i pokazać się ze swoją twórczością. Dla nas jest to ważne - przekazać to, co gra nam w duszy" - wyznała Julia Szwajcer, dyrygentka zespołu Kolektyw Folk.

"Zgłosiłem się do programu, ponieważ uważam, że każdy powinien dać sobie w życiu szansę. To właśnie jest moja" - powiedział Alan Cyprysiak, wokalista, który na castingu nie tylko zaśpiewał, ale też zagrał na skrzypcach.

"Wszyscy uczestnicy są uśmiechnięci, szczęśliwi i tak jak my, nie mogą się doczekać wejścia na scenę. Muzyka to uniwersalny, międzynarodowy język, który każdy rozumie i niech to będzie myśl przewodnia dzisiejszego dnia" - dodała skrzypaczka, Martyna Waszczuk.

Alien i Majtis zwycięzcami "Must Be The Music". "Uszczypnij mnie" Bartłomiej Warowny INTERIA.PL