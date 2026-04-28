Przez ostatnie osiem tygodni Polsat prezentował odcinki castingowe "Must Be The Music", podczas których wykonawcy z całej Polski (a niektórzy przyjechali z zagranicy) próbowali przekonać do siebie czwórkę jurorów. Uczestników oceniali Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh, a w roli prowadzących występują Maciej Rock, Patricia Kazadi i Adam Zdrójkowski.

Półfinały z udziałem 16 zakwalifikowanych wykonawców rozegrają się na oczach widzów 1 i 8 maja, a wielki finał show zaplanowano na 15 maja. Te trzy odcinki Polsat pokaże na żywo (castingi zostały nagrane wcześniej).

Jurorzy wybierali spośród uczestników, którzy podczas castingów otrzymali trzy lub cztery głosy na tak. Zestaw półfinalistów uzupełni dwójka laureatów "dzikich kart" - jedna od głosujących w bezpłatnej aplikacji mobilnej programu, a druga od słuchaczy Radia Zet.

Zwycięzca programu w nagrodę otrzyma m.in. 250 tys. zł i występ podczas Polsat Hit Festiwalu w Sopocie.

"Must Be The Music": To oni wystąpią w pierwszym półfinale

Polsat podał listę ośmiu wykonawców, którzy na żywo zaprezentują się w pierwszym półfinale "Must Be The Music" (1 maja, godz. 21:00). Są to:

Laura Moskal

Wiktoria "Vicky" Konończuk

Marcelina "Marcycha" Ruczyńska

IMASLEEP

Sad Smiles

Ringo Todorovic

Duet z Pienin

Liván & Latin Boys.

Na scenie pojawi się również zdobywca Dzikiej Karty z aplikacji "Must Be the Music". Dodatkowo gościem specjalnym piątkowego półfinału będzie Edyta Górniak.

