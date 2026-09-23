"Każda historia w 'Must Be The Music' zaczyna się od jednego kroku. Dla jednych jest nim wysłanie zgłoszenia, dla innych - pojawienie się na castingu z mikrofonem, gitarą czy własnym utworem" - podkreśla Polsat.

Wśród chętnych znaleźli się przedstawiciele różnych muzycznych stylów, których łączy jedno wspólne marzenie - stanąć na scenie "Must Be The Music" i pokazać swoją muzykę całej Polsce.

"Must Be The Music": Przed nami dwa ostatnie stacjonarne castingi

Przed nami dwa ostatnie stacjonarne castingi, które odbędą się w Sopocie (26 września, Sheraton Sopot Hotel) i Warszawie (27 września, ADN Centrum Konferencyjne).

Niektórzy uczestnicy sami chwalą się udziałem w castingach w mediach społecznościowych. Z relacji na profilu programu dowiedzieliśmy się, że swoich sił próbują m.in. Maks Łapiński, Martyna Baranowska, Horizon, Przesilenie, Mała Tęcza, Filip Robak i Michał Sobierajski.

Michał Sobierajski powraca do telewizji

Ten ostatni wokalista, pianista, kompozytor, autor tekstów i aranżer dał się poznać szerszej publiczności dzięki swoim występom w drugiej edycji "The Voice of Poland" w 2013 r. Od samego początku jurorzy wróżyli mu świetlaną przyszłość i ogromną karierę na polskiej scenie muzycznej. Nazywany był objawieniem programu i doszedł aż do jego finału.

Ówczesna trenerka show TVP Justyna Steczkowska (obecnie jurorka "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie) wprost nazwała Michała Sobierajskiego "geniuszem".

- Trochę mnie to krępuje. Może dlatego, że to jest zbyt wielkie słowo. Ja się z tym nie utożsamiam. Wiem, że są rzeczy, które otrzymałem i które miałem szansę rozwijać, ale wiele zależy od pracy, samozaparcia, trybu życia, jaki prowadziłem - opowiadał w 2013 r. Interii Michał Sobierajski.

Laureat trzeciego miejsca w 2015 r. wydał debiutancki album "Przed snem". Autorskie utwory były kombinacją elektronicznego soulu, popu oraz jazzu. Teksty dla Michała napisali Karolina Kozak i Kamil Durski. W październiku 2015 r. Sobierajski poprzedzał Simply Red na ich koncercie w Warszawie.

Z piosenką "Dźwięk" wokalista zaprezentował się w konkursie Debiuty na Festiwalu w Opolu 2016, w którym udział wzięli również m.in. Kortez, Daria Zawiałow, Bovska, Leski i Antek Smykiewicz.

Później na dłuższy czas zniknął z show-biznesu. Zajął się wówczas nauczaniem śpiewu. W ostatnim czasie przypomniał się piosenkami "Płyń" (to z nią zgłosił się na casting do "MBTM") i "Te święta" (duet z Nataszą Urbańską).

Dodajmy, że nadal można zgłaszać się do "Must Be The Music" przez internet. Wystarczy przygotować nagranie audio lub audio-wideo swojego występu, wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie programu, zaakceptować regulamin i przesłać aplikację.

Zwycięzca odbierze nagrodę główną w wysokości 250 tys. zł i zaproszenie na jeden z dużych koncertów Polsatu.