Przez ostatnie osiem tygodni Polsat prezentował odcinki castingowe "Must Be The Music", podczas których wykonawcy z całej Polski (a niektórzy przyjechali z zagranicy) próbowali przekonać do siebie czwórkę jurorów. Uczestników oceniali Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh, a w roli prowadzących występują Maciej Rock, Patricia Kazadi i Adam Zdrójkowski.

Półfinały z udziałem 16 zakwalifikowanych wykonawców rozegrają się na oczach widzów 1 i 8 maja, a wielki finał show zaplanowano na 15 maja. Te trzy odcinki Polsat pokaże na żywo (castingi zostały nagrane wcześniej).

Zwycięzca programu w nagrodę otrzyma m.in. 250 tys. zł i występ podczas Polsat Hit Festiwalu w Sopocie.

Jurorzy wybierali spośród uczestników, którzy podczas castingów otrzymali trzy lub cztery głosy na tak. Zestaw półfinalistów uzupełni dwójka laureatów "dzikich kart" - jedna od głosujących w bezpłatnej aplikacji mobilnej programu, a druga od słuchaczy Radia Zet. Ta druga została już ujawniona. Komu udało się dostać do kolejnego etapu?

Polsat podał niedawno oficjalną listę ośmiu wykonawców, którzy na żywo zaprezentują się w pierwszym półfinale "Must Be The Music" (1 maja, godz. 21:00). Są to:

Laura Moskal

Wiktoria "Vicky" Konończuk

Marcelina "Marcycha" Ruczyńska

IMASLEEP

Sad Smiles

Ringo Todorovic

Duet z Pienin

Liván & Latin Boys.

Głosowanie trwało na koncie Radia ZET na Instagramie do wtorku, 28 kwietnia do godz. 12:00, zaś wyniki głosowania poznaliśmy 29 kwietnia - Norbert Bieńkowski ogłosił zwycięzcę po audycji "Szybko zleci".

"Po zliczeniu ponad 1,6 miliona Waszych komentarzy, wiemy kto zdobywa Dziką Kartę. To WY, nasi słuchacze, zadecydowaliście o tym, że Dziką Kartę Radia ZET, a tym samym przepustkę do półfinałów programu Must Be The Music, zdobywa Robert Wiewióra!" - podała stacja w mediach społecznościowych.

Jak wyglądał casting Roberta Wiewióry? "Świetnie śpiewa"

Robert Wiewióra wraz z zespołem wykonał na castingu do "Must Be The MUsic" cover utworu "Krakowski spleen". Na co dzień pracuje jako kominiarz i - jak sam przyznaje - ma najlepszą pracę na świecie, bo na dachu nikt nie przeszkadza mu w śpiewaniu. Razem z towarzyszącym mu zespołem oczarował publiczność i większość jurorów.

"Świetnie śpiewa" - powiedziała w trakcie występu Natalia Szroeder.

"Ciekawy" - dodał Sebastian Karpiel-Bułecka.

Robert wraz z zespołem otrzymał 3 × TAK (od Dawida, Natalii i Sebastiana) oraz 1 × NIE (od Miuosha).

"Ja jestem ultrasem tego utworu. W tym repertuarze trzeba nadać temu numerowi jakieś nowe piętno, żeby przestał mi się kojarzyć z tym, z czym kojarzy się przez całe życie. Zagraliście świetnie, ale poczekam z moim 'TAK' na coś, co będzie Twoje" - przyznał raper.

"Dobry wokal, naprawdę dobry wokal. Myślę, że świetnie sprawdziłbyś się w góralskim śpiewaniu" - podkreślił Sebastian Karpiel-Bułecka. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać - Robert przerwał jurorowi i od razu zaczął śpiewać góralski utwór.

Publiczność w studiu "MBTM" od razu wstała. Natalia Szroeder: To się nazywa pewność siebie