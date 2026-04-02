W Wielki Piątek Polsat pokaże piąty już odcinek castingowy "Must Be The Music". Półfinały z udziałem zakwalifikowanych wykonawców rozegrają się na oczach widzów 1 i 8 maja, a wielki finał show zaplanowano na 15 maja.

Uczestnicy, którzy otrzymają trzy lub cztery razy TAK, przechodzą do panelu jurorskiego, gdzie wybrani zostaną półfinaliści, a dwójka wykonawców, którzy nie przejdą etapu panelu, otrzymają tak zwane "dzikie karty" od widzów, które będą przepustką do dalszego etapu.

Zwycięzca w nagrodę otrzyma m.in. 250 tys. zł i występ podczas Polsat Hit Festiwalu w Sopocie.

"Must Be The Music": Dawid Kwiatkowski i Siostry Kafar razem

W piątek przed jurorami zaprezentuje się rodzinny duet Siostry Kafar, który tworzą 25-letnia Julia i 18-letnia Zuza z Piotrkowa Trybunalskiego. Dziewczyny wykonają autorski utwór "Tak lub nie".

"Muzyka towarzyszy nam od urodzenia. Nasza rodzina od zawsze była muzykalna i przekazała nam miłość do dźwięków" - mówią siostry, które śpiewają i grają na skrzypcach od 7. roku życia.

To właśnie domowe inspiracje - od płyt zespołu Mazowsze po energię współczesnych brzmień - ukształtowały ich styl. Prawdziwy przełom przyszedł jednak wraz ze szkołą muzyczną, gdzie zaczęły rozwijać swój talent profesjonalnie.

Pierwszych fanów zdobyły w sieci, publikując swoje wykonania na żywo. Dziś coraz śmielej wychodzą na scenę, a koncerty są dla nich przestrzenią, w której mogą w pełni pokazać swoją energię i charakter. Inspirują się zespołem Enej (zwycięzcy pierwszej edycji "Must Be The Music") i - jak przyznają - możliwość występu przed swoimi idolami byłaby spełnieniem marzeń.

Siostry Kafar wystąpią w "Must Be The Music"

Na koncie mają m.in. występ w konkursie Debiuty 2025 na festiwalu w Opolu, a także... viralowy przebój z coverem "Proszę tańcz" Dawida Kwiatkowskiego (w oryginale towarzyszyła mu gościnnie Kayah).

"Kiedyś tak przeglądałem internet i trafiłem na nie. I mówię: 'Boże, jak one fajnie śpiewają'. I napisałem do nich, że chciałbym z nimi zaśpiewać. A one napisały do mnie: 'Wbijaj do nas na chatę!'. Więc ja - w auto, a tam: cała rodzinka, obiad, skrzypce, śpiewy... Mama, tata... Więc my się znamy, śpiewaliśmy razem. Śpiewaliśmy mój singel, śpiewaliśmy ich singel..." - ujawnił przed występem sióstr Dawid Kwiatkowski.

