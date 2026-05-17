Publiczność pokochała "Stasia Wokulskiego", a więc autorka tego utworu, Marcelina "Marcycha" Ruczyńska, jednogłośnie skradła serca Polaków. Młoda wokalistka wygrała w finale "Must Be The Music" i, oprócz nagrody pieniężnej, zyskała zaproszenie na występ podczas Polsat Hit Festiwalu, który już niedługo wybrzmi w sopockiej Operze Leśnej!

"Zupełnie się tego nie spodziewałam. Dalej nie mogę w to uwierzyć. Moja codzienność bardzo się teraz zmieni. Mam nadzieję, że w takim stopniu, że będzie i tak spokojnie" - opowiedziała Interii Muzyce zwyciężczyni.

Natalia Szroeder o ścisłym finale "Must Be The Music". "Jakościowy i ambitny"

Tuż po ogłoszeniu wyników porozmawialiśmy z jurorką show - Natalią Szroeder. Zapytaliśmy o to, czy takiego werdyktu się spodziewała. "Cudownie! Marcysia jest wyjątkową postacią - myślę, że namiesza na polskiej scenie solidnie i konkretnie, a ja będę na to patrzeć ze wzruszeniem, bo już na to wszystko patrzę ze wzruszeniem. Mieliśmy wspaniały finał - piękny, wzruszający, mocny, jakościowy i ambitny, czyli taki, o który my jurorzy walczyliśmy podczas tej edycji, ale i poprzedniej. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim widzom" - wyznała Natalia.

"Ktokolwiek by nie wygrał tego finału, byłoby dobrze i bylibyśmy zadowoleni - takie były głosy przy jurorskim stole tuż przed ogłoszeniem zwycięzcy" - dodała jurorka.

Zapytaliśmy wokalistkę o trzy rady, jakie dałaby początkującym artystom, którzy z impetem wejdą teraz w świat polskiej sceny muzycznej. "Pozostać wiernym swoim przekonaniom mimo wszystko, nawet jeśli będą różni doradcy z różnych stron. Konsekwencja w wyborach, prawda i pokora - zawsze powtarzam, że pokora jest ważna w tej branży" - odpowiedziała Natalia Szroeder i wyjawiła, iż nie wyobraża sobie zrezygnować z przygody za stołem jurorskim "MBTM", potwierdzając tym samym swój udział w kolejnej edycji show Polsatu.

Czy Dawid Kwiatkowski zostanie w "Must Be The Music"? "Chciałbym wam podziękować"

"Drodzy widzowie, chciałbym wam podziękować za taki wybór, ale i za wybór ścisłego finału - jesteście niesamowici. Była bardzo miła atmosfera. Wiedzieliśmy, że ktokolwiek wygra, będzie dobrze. Teraz fruwam w obłokach" - opowiedział nam juror tuż po ogłoszeniu finałowych wyników.

Zapytaliśmy Dawida Kwiatkowskiego o to, jak chronić się przed złą stroną branży muzycznej oraz przed pułapkami, które często czyhają na niedoświadczonych wokalistów. "Czasami każdy musi przez to przejść, żeby wiedzieć, jakich błędów nie popełniać. Ciężki temat, nie ma złotej rady. Najważniejsze jest to, aby [Marcycha] nie zatraciła w tym siebie. Niech jej muzyka zostanie taka, jaka jest. Niech zostanie wrażliwą osobą i będzie dobrze" - wyznał Dawid i dodał, że ponownie zasiądzie za stołem jurorskim w nadchodzącej edycji show.

