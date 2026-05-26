Projekt "Pieśni Współczesne - Antologia" nieustannie otwiera się na nowe głosy i artystów, którzy wnoszą do niego własną wrażliwość, emocje i muzyczne doświadczenia. Podczas wyjątkowego koncertu 20 czerwca br. w Arenie Katowice do Miuosha, Zespołu "Śląsk" oraz plejady wokalistów dołączą dwie artystki młodego pokolenia, które publiczność poznała podczas ostatniej edycji programu "Must Be the Music" - Marcelina "Marcycha" Ruczyńska oraz Asia Smajdor.

Z "Must Be the Music" do Areny Katowice. Marcycha i Asia Smajdor dołączą do Miuosha

Marcycha to wokalistka, kompozytorka i instrumentalistka, która dała się poznać szerokiej publiczności jako zwyciężczyni 13. edycji programu "Must Be the Music". Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej w Koszalinie i studentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach tworzy autorską muzykę opartą na emocjonalności, organicznych brzmieniach i charakterystycznym połączeniu wokalu ze skrzypcami. Jej utwory "Dobry Boże" i "Latko" łączą nowoczesną produkcję z wrażliwością i żywiołową energią. Występ podczas "Pieśni Współczesnych - Antologii" będzie kolejnym ważnym krokiem w rozwoju jej autorskiego projektu.

Marcycha opowiedziała Interii Muzyce, dlaczego to właśnie Miuosh jest jej ulubionym jurorem spośród wszystkich. Wyznała, iż uwielbia projekt "Pieśni Współczesne" i czuje emocjonalną więź z wrażliwością rapera. Wygląda na to, iż teraz spełniło się kolejne marzenie młodej wokalistki.

Na scenie pojawi się również Asia Smajdor, wokalistka od lat związana z projektami koncertowymi, orkiestrami i polską sceną muzyczną, która w ostatniej edycji "Must Be the Music" zaprezentowała publiczności swój autorski materiał. Jej singiel "Skybar", wyprodukowany przez Dominika Dudka, zapowiada debiutancki projekt i nowy etap w karierze artystki, która po latach współpracy z innymi twórcami coraz wyraźniej buduje własny muzyczny język.

Największa scena w Polsce i plejada polskich artystów. Miuosh zaprosił masę gwiazd

"Pieśni Współczesne - Antologia" to najbardziej spektakularna odsłona projektu Miuosha i Zespołu "Śląsk", łącząca w sobie utwory z projektów "Pieśni Współczesne" oraz "Pieśni Współczesne. Tom II". 20 czerwca br. Arena Katowice zamieni się w największą scenę koncertową w Polsce, na której spotkają się artyści z różnych muzycznych światów, pokoleń i emocji. W Katowicach pojawi się ponad 130 muzyków i wokalistów, w tym: Jakub Józef Orliński, Krzysztof Zalewski, Kwiat Jabłoni, Paweł Domagała, Ralph Kaminski, Kayah, Natalia Szroeder, Błażej Król, Natalia Grosiak, Igor Herbut, Igo, Laboratorium Pieśni, Maciej Musiałowski, Tomasz Organek, Julia Pietrucha, Dawid Tyszkowski, Wiktor Waligóra, Piotr Zioła, Marcycha i Asia Smajdor.

