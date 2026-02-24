Miuosh z ważnym ogłoszeniem na prapremierze "MBTM". "Jesienią chciałbym się pożegnać ze światem rapowym" [WIDEO]

Przedpremierowy pokaz drugiego odcinka kolejnej edycji "Must Be The Music" za nami, a gwiazdy show Polsatu perfekcyjnie prezentowały się na ściance, jak i podczas samej premiery w warszawskim Kinogramie. Z tej okazji porozmawialiśmy z Miuoshem, jurorem jednego z flagowych programów Polsatu, a przed kamerą pokazała się również jego córka Kora. Sprawdźcie sami!

Choć najnowsza edycja "Must Be The Music" trafi do telewizorów widzów wiosną 2026 roku - już 6 marca o 21:00, cała ekipa programu już teraz pracuje na to, aby show znowu prezentował najlepszą jakość oraz promocję. Jak do startu programu przygotowuje się Miuosh? I dlaczego bieżący rok będzie dla jurora okresem pożegnalnym?

Miuosh zapowiada "rok pożegnań". "To będzie wywietrzenie pokoju"

Wywiad z Miuoshem rozpoczęliśmy tak naprawdę rozmową z jego córką, Korą, która przyszła zobaczyć, jak świat taty wygląda w rzeczywistości. Nie mogliśmy oczywiście nie zadać jej kilku pytań: "Twój tata bryluje na ściankach i jest rozchwytywany - fajnie czy niefajnie?". "Niefajnie!" - odpowiedziała jasno, a na pytanie, dlaczego, odparła: "Bo mi się nudzi", co rozczuliło naszą redakcję i osoby zebrane dookoła promocyjnego dnia "MBTM". Na koniec Kora przyznała również, że jest bardzo dumna z taty. Koniecznie sprawdźcie naszą całą rozmowę!

"Jesteśmy tu po to, żeby pokazać coś mediom, ludziom, żeby uchylić rąbka tajemnicy drugiego sezonu 'Must Be The Music', a jest świetny. (...) Ten rok zawodowo będzie dla mnie wyjątkowy - taki rok pożegnań. Gramy duży koncert 20 czerwca w Arenie Katowice - "Pieśni Współczesne: Antologia", pożegnalny koncert pierwszego i drugiego tomu "Pieśni Współczesnych". pierwszy raz zagramy je razem, zagramy inaczej, w innej kolejności, z inną oprawą, z masą wspaniałych artystów. To będzie takie wywietrzenie pokoju, otwarcie okna i zrobienie miejsca na pracę nad kolejnymi tomami, jeśli mnie najdzie, a najdzie na pewno, tylko muszę się pożegnać" - wyznał Miuosh.

Raper wytłumaczył swoją decyzję, związaną z odejściem ze świata rapowego. "A jesienią chciałbym się pożegnać ze światem rapowym - z funkcją rapera jako wykonawcy, bo już jako tekściarz nie odnajduję w życiu takiego napływu emocji. Stare emocje, którymi muszę dzielić się za każdym razem na scenie, są ciążące. Jak je wyrzucam z siebie, to wracam do tego okresu, a teraz w moim życiu jest fajnie i stabilnie, jak widać" - przyznał juror "MBTM".

Jak się okazuje, fani artysty mogą oczekiwać jeszcze kilku ciekawych projektów, które już klarują się w głowie Miuosha. "Jesienią chciałbym wydać trzy epki. To będą ostatnie rapowe płyty w mojej karierze. Pewnie jakaś mała trasa na wiosnę i może jakiś koncert pożegnalny. To będzie naprawdę rok pożegnań" - dodał.

