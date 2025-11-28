W nadchodzącej edycji "Must Be The Music" uczestników ponownie oceniać będą Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka (Zakopower) i Miuosh. Jako prowadzący widzów powitają Maciej Rock, Patricia Kazadi i Adam Zdrójkowski.

Na oficjalnym wydarzeniu prasowym porozmawialiśmy z ekipą "MBTM" o poziomie nowych uczestników, branży muzycznej i pułapkach, które czyhają na młodych artystów. Koniecznie sprawdźcie nasze rozmowy!

Miuosh bez skrupułów o autentyczności artystów. "Wydaje mi się, że nie jesteś sobą"

Zapytaliśmy Miuosha o to, co artyści mają zrobić, aby w dzisiejszym świecie zachować zdrowy rozsądek. "Trzeba pamiętać, że jest się człowiekiem, i że wszystko, co się dookoła nas dzieje, jutro się skończy. I kim chciałby [ten artysta] być jutro? Pozostać sobą - to jest najważniejsze. Nie bez przypadek ktoś wygrywa takie programy i dochodzi w nich do finału. To jest efekt bycia wiernym swoim zasadom. To przez lata zostanie z nami" - przyznał juror "MBTM".

Miuosh szczerze o blaskach i cieniach sławy. "Czemu udajesz kogoś innego?" INTERIA.PL

"Mało widziałeś w show-biznesie ludzi, którzy nie są sobą? Da się nie być sobą i to latami. Da się udawać dobrego albo takiego, kim się nie jest. Bardzo łatwo jest się zeszmacić. Mówię niektórym uczestnikom: 'Sory, ale wydaje mi się, że nie jesteś sobą. Czemu udajesz kogoś innego?'. To ważne dla ludzi oraz dla odbiorców. (...) Życzę uczestnikom, żeby się nie dali wciągnąć w układy, obietnice, umowy" - poradził Miuosh.

Sebastian Karpiel-Bułecka opisuje swój wkład w "MBTM". "Teraz jest mi łatwiej"

"Każdy jest inny. Jest ciekawie, chodzi o to, żeby każdy był inny - żeby byli ludzie zdolni, mniej zdolni, śmieszni, zabawni, smutni, weseli, to się ma dobrze oglądać i tak też będzie" - przyznał Sebastian Karpiel-Bułecka.

"Teraz jest mi łatwiej, niż było w poprzedniej edycji. Już wiem mniej więcej, czego się spodziewać, jak myśleć o tym wszystkim, jak to prowadzić, żeby to miało sens i klasę. Nie chcę wychodzić na zgreda i chama, kogoś, kto obraża ludzi. Musi być szczypta złośliwości i humoru, ale nie zapominajmy o merytoryce.

Sebastian Karpiel-Bułecka o nowych wyzwaniach w nadchodzącej edycji "MBTM". "Teraz jest mi łatwiej niż w poprzedniej edycji" INTERIA.PL