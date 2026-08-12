Marissa stoi za hitami wielu polskich gwiazd. Teraz usłyszy ją cała Polska

Maria Dzięcielak, występująca jako Marissa, pojawiła się wiosną w 13. edycji "Must Be The Music". W programie zaprezentowała własną piosenkę "Chcesz" i zdobyła trzy głosy na "tak". Do dalszego etapu przepuścili ją Dawid Kwiatkowski, Natalia Szroeder oraz Sebastian Karpiel-Bułecka.

Choć 21-latka od dawna pracuje w branży, przed udziałem w programie rzadko stawała na pierwszym planie.

"Takiego obycia ze sceną nie mam. Chciałam je zdobyć dzięki temu programowi" - przyznała przed występem.

Na ten sam problem zwróciła uwagę Natalia Szroeder. Jurorka doceniła możliwości wokalne Marissy oraz fakt, że sama pisze i komponuje, ale zachęcała ją, by odważniej korzystała z tych atutów.

"Masz naprawdę wszystko: jesteś piękną dziewczyną, sama sobie piszesz, sama komponujesz. Masz naprawdę kawał głosu. Jedyne, czego ci brakuje, to pewność siebie na tej scenie" - powiedziała.

Jej piosenki śpiewają Doda, Oskar Cyms i Roksana Węgiel

W przypadku Marissy określenie "debiutantka" nie mówi całej prawdy. Początkująca jest przede wszystkim jako solowa wokalistka. Jako songwriterka ma już pokaźny dorobek, obejmujący ponad 170 utworów.

Współtworzyła materiał na album "Aquaria" Dody, od początku kariery pracuje z Oskarem Cymsem, a piosenki pisała także dla Roksany Węgiel i Sary James. Jeszcze przed ukończeniem 18 lat jej twórczość pojawiła się w ścieżkach dźwiękowych filmów z serii "365 dni".

O swoim dorobku opowiedziała również jurorom talent show.

"Napisałam płytę dla Dody, pisałam też całą pierwszą płytę dla Oskara Cymsa, teraz piszę dla Roksany Węgiel" - wyliczała w "Must Be The Music".

Dotychczas najczęściej pracowała na sukces innych wykonawców. W tym roku postanowiła mocniej zawalczyć o własny repertuar i własną publiczność.

Marissa zaśpiewa "Odkochaj" w Kadzielni

Następnym etapem będzie koncert Przeboju Lata Radia ZET i Polsatu. Marissa znalazła się w konkursowym gronie, a podczas transmisji na żywo wykona piosenkę "Odkochaj". O zwycięstwie zdecydują głosy widzów.

Koncert odbędzie się 30 sierpnia o godz. 20:00 w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach. Transmisję pokaże Polsat. Dzień wcześniej w tym samym miejscu zaplanowano Świętokrzyską Galę Kabaretową.