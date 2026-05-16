Marcycha wygrała "Must Be The Music". Widzowie byli jednogłośni

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

Marcelina "Marcycha" Ruczyńska została zwyciężczynią 13. edycji "Must Be The Music". W piątkowym finale emitowanego przez Polsat talent show to właśnie ona zdobyła największe poparcie widzów i sięgnęła po główną nagrodę programu. 20-letnia wokalistka nie tylko otrzymała statuetkę oraz 250 tys. złotych, ale już za kilka dni wystąpi także podczas Polsat Hit Festiwalu w Operze Leśnej w Sopocie.

Marcelina "Marcycha" Ruczyńska wygrała "Must Be The Music". Pozuje na ściance programu
Marcelina "Marcycha" RuczyńskaAKPAAKPA

Finał tegorocznej odsłony programu od początku był wyjątkowo emocjonalny. O zwycięstwo walczyło ośmioro uczestników, jednak po pierwszej części głosowania stało się jasne, że największe szanse na triumf mają Marcycha, Piotr Odoszewski oraz zespół Imasleep. To właśnie ta trójka znalazła się w ścisłym finale i ponownie zaprezentowała utwory, które wcześniej zachwyciły zarówno jurorów, jak i publiczność.

Zobacz również:

Marcycha i Piotr Odoszewski walczyli o pierwsze miejsce w ścisłym finale "Must Be The Music"
Must Be The Music

Wielki finał 13. edycji "Must Be The Music" za nami! Kto wygrał 250 tys. złotych?

Weronika Figiel
Weronika Figiel

Jurorzy byli poruszeni jej występem

Marcelina Ruczyńska ponownie postawiła na subtelność i emocje. Wykonania utworów "Staś Wokulski" oraz "Dobry Boże" stworzyły w studiu niemal intymną atmosferę, a jurorzy nie ukrywali wzruszenia.

"Nie mam siły mówić, bo to było tak wspaniałe" - przyznał Miuosh po jednym z występów.

Natalia Szroeder mówiła o niezwykłej wrażliwości wokalistki, a Dawid Kwiatkowski stwierdził, że Marcycha była "najpiękniejszym instrumentem na tej scenie".

Od początku programu młoda artystka była jedną z najbardziej charakterystycznych uczestniczek tej edycji. Widzowie zwracali uwagę nie tylko na jej głos, ale także autorskie teksty, naturalność i umiejętność budowania emocji bez przesady czy efektownych scenicznych trików.

Kim jest Marcycha?

Marcycha jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej w Koszalinie, gra na skrzypcach i fortepianie, a obecnie studiuje instrumentalistykę na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Śpiewa, komponuje i pisze teksty.

Dla wielu widzów była jedną z najbardziej autentycznych postaci całego sezonu. Sama wokalistka wielokrotnie podkreślała, że w muzyce najważniejsze są dla niej szczerość i emocje.

Tuż po ogłoszeniu wyników na scenę spadło złote konfetti, a zwyciężczyni odebrała statuetkę w towarzystwie pozostałych finalistów i jurorów. Emocje były tak duże, że wokalistka z trudem zbierała myśli podczas pierwszego komentarza po finale.

"Do mnie to nie dociera. Dziękuję wam za głosy. Nie spodziewałam się tego naprawdę. Dziękuję, że wasze serca poczuły to, co śpiewam" - powiedziała w krótkim nagraniu opublikowanym po programie.

Wielka scena w Sopocie czeka na zwyciężczynię

Jednym z elementów nagrody dla zwyciężczyni będzie występ podczas Polsat Hit Festiwalu 2026. Tegoroczna edycja imprezy odbędzie się w dniach 22-24 maja w Operze Leśnej w Sopocie i jak co roku zgromadzi największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej.

Dla Marcychy będzie to pierwszy występ przed tak dużą publicznością oraz telewizyjną widownią liczoną w milionach osób. W poprzednich latach scena sopockiego festiwalu wielokrotnie stawała się miejscem przełomowym dla młodych artystów znanych wcześniej głównie z programów talent show.

Drugie miejsce i nagrodę specjalną w wysokości 30 tys. zł zdobył Piotr Odoszewski. Podium zamknął zespół Imasleep.

Internauci ruszyli z gratulacjami

Internet błyskawicznie zareagował na finałowe rozstrzygnięcie. Pod postami programu i samej wokalistki pojawiły się setki komentarzy od zachwyconych widzów. Wielu internautów pisało, że zwycięstwo Marcychy było "w pełni zasłużone", a jej występy należały do najbardziej poruszających momentów całego sezonu.

"Jedyna taka", "Nasza kochana Marcycha", "Dotykaj serc dalej", "Cudowny talent i wspaniała dziewczyna" - pisali fani.

Nie brakowało również komentarzy dotyczących Piotra Odoszewskiego. Widzowie wielokrotnie podkreślali, że duet jego i Marcychy mógłby okazać się wyjątkowym muzycznym połączeniem.

"Błagam, nagraj z Piotrem!", "Wasze głosy razem są totalnie emocjonalnie piękne", "Trzymałam za was oboje kciuki" - można przeczytać pod finałowymi nagraniami.

Wielu internautów zwracało też uwagę, że występ Marcychy podczas Polsat Hit Festiwalu może być jednym z najmocniej komentowanych momentów tegorocznej imprezy w Sopocie.

Wiktor Waligóra zachwyci w Operze Leśnej. Jakie ma plany na nadchodzące wakacje?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze