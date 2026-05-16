Marcelina "Marcycha" Ruczyńska była faworytką w programie "Must Be The Music" od dłuższego czasu. Choć w ścisłym finale znaleźli się równie utalentowani artyści - Piotr Odoszewski oraz grupa IMASLEEP, to właśnie Marcycha przemówiła do serc Polaków i skradła ich smsowe głosy. Artystka już niedługo wystąpi w Sopocie na Polsat Hit Festiwalu! Jak czuła się tuż po ogłoszeniu wyników?

Marcycha jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej w Koszalinie, gra na skrzypcach i fortepianie, a obecnie studiuje instrumentalistykę na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Śpiewa, komponuje i pisze teksty.

Dla wielu widzów była jedną z najbardziej autentycznych postaci całego sezonu. Sama wokalistka wielokrotnie podkreślała, że w muzyce najważniejsze są dla niej szczerość i emocje.

Tuż po ogłoszeniu wyników na scenę spadło złote konfetti, a zwyciężczyni odebrała statuetkę w towarzystwie pozostałych finalistów i jurorów. Emocje były tak duże, że wokalistka z trudem zbierała myśli podczas pierwszego komentarza po finale.

"Do mnie to nie dociera. Dziękuję wam za głosy. Nie spodziewałam się tego naprawdę. Dziękuję, że wasze serca poczuły to, co śpiewam" - powiedziała w krótkim nagraniu opublikowanym po programie.

Udało nam się porozmawiać z Marcychą jeszcze przed jej pierwszym występem i przed oficjalnym startem programu. "Do mnie to nadal nie dociera, że to koniec tej przygody. Mam dzisiaj wzrusz - jestem wdzięczna za tych wszystkich ludzi, za te wszystkie przygody, które się tu działy. Moim najfajniejszym wspomnieniem z programu jest półfinał, w którym tak bardzo się zjednoczyliśmy z ekipą, że postanowiliśmy stworzyć jeden wspólny wielki zespół, wyjść razem na scenę albo nagrać razem piosenkę. Śpiewaliśmy sobie za kulisami i było magicznie" - opowiedziała wtedy Interii Muzyce.

Złapaliśmy wokalistkę również wtedy, gdy wszystko stało się jasne: "Jestem nadal w ciężkim szoku, jestem jeszcze na etapie występu, czuję, jakbym była jeszcze na scenie. Jestem bardzo wdzięczna i tyle!".

"Zupełnie się tego nie spodziewałam. Dalej nie mogę w to uwierzyć. Moja codzienność bardzo się teraz zmieni. Mam nadzieję, że w takim stopniu, że będzie i tak spokojnie" - dodała.

Zapytaliśmy Marcychę, co najbardziej zapamięta z przygody w "Must Be The Music". "Te chwile na scenie, emocje, ale głównie ludzi" - odpowiedziała.

