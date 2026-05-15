Już dziś, 15 maja 2026 r. o godz. 20:00, Polsat wyemituje decydujące starcie - odcinek finałowy 13. edycji "Must Be The Music". Na scenie zaprezentuje się ośmioro artystów, którzy w minionych tygodniach podbili serca najpierw jurorów, a następnie głosującej publiczności. Nie zabraknie emocji, a także gości specjalnych, którzy przetarli szlaki obecnym uczestnikom w poprzednich sezonach. Do kogo trafi nagroda i tytuł zwycięzcy? O tym zadecydują oglądający - za sprawą specjalnego głosowania.

Na zwycięzcę uwielbianego przez widzów Polsatu talent show czeka nie tylko prestiżowy tytuł i wielka sława. Uczestnik, który zatriumfuje w finale "Must Be The Music", otrzyma także nagrodę pieniężną wysokości 250 tys. złotych, aby móc dalej realizować muzyczne marzenia. Dodatkowo dostanie zaproszenie na odbywający się w dniach 22-24 maja kultowy Polsat Hit Festiwal, gdzie zaśpiewa u boku największych gwiazd polskiej estrady.

Kto wystąpi w finale 13. edycji "Must Be The Music"? Ośmioro uczestników zawalczy w ostatecznym starciu!

W minionych odcinkach półfinałowych to nie jurorzy, a telewidzowie decydowali o tym, kto zawalczy w finałowej rywalizacji. W wyniku głosowania SMS-owego do ostatniego etapu awansowali:

• Imasleep

• Duet z Pienin

• Wiktoria "VICKY" Konończuk

• Marcelina "Marcycha" Ruczyńska

• Robert Wiewióra (zdobywca "Dzikiej Karty Radia ZET")

• Julia Gawlik

• Asia Smajdor

• Piotr Odoszewski.

Goście specjalni w finale "Must Be The Music"

W finale "Must Be The Music" zaprezentują się nie tylko uczestnicy walczący o główną nagrodę. Polsat ogłosił także gości specjalnych dzisiejszego odcinka - na scenie pojawią się gwiazdy poprzedniego sezonu! Duet Alien i Majtis, który triumfował w finale 12. edycji, udowodnił już, że udział w programie otwiera drzwi do wielkiej, ogólnopolskiej kariery. Od wygranej w show Polsatu muzycy regularnie koncertują, wydali debiutancki materiał, wystąpili na scenie Polsat Hit Festiwalu, a ich muzyka zdobywa miliony odtworzeń w sieci. W nadchodzącym odcinku zaprezentują jeden ze swoich największych hitów, przypominając, że "Must Be The Music" naprawdę spełnia marzenia.

Na scenie w Polsacie pojawią się również Kuba i Kuba - uczestnicy zeszłorocznej edycji, którzy rozkochali w sobie Polaków i dotarli aż do finału. Choć nie udało im się wówczas zwyciężyć, ich kariera poszybowała w górę. Koncerty zespołu do dziś wywołują entuzjastyczne reakcje publiczności, a artyści mają na swoim koncie występy na największych festiwalach w kraju oraz premiery hitowych singli, takich jak "Stygnie lato" czy "Wracam sam".

Oglądajcie finał na żywo już dziś wieczorem (15 maja) o godz. 20:00 w Polsacie!

