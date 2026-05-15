Już dziś wielki finał 13. edycji "Must Be The Music"! Kto powalczy o zwycięstwo na scenie w Polsacie?
Już dziś wieczorem poznamy wielkiego zwycięzcę 13. edycji "Must Be The Music". Na scenie w Polsacie zaprezentują się najlepsi z najlepszych - ośmioro uczestników, na których w minionych tygodniach widzowie tłumnie oddawali swoje głosy. Stawką jest prestiżowy tytuł, sława, 250 tys. złotych oraz występ na nadchodzącym Polsat Hit Festiwalu. Oto szczegóły odcinka, na który czekają setki tysięcy Polaków!
Już dziś, 15 maja 2026 r. o godz. 20:00, Polsat wyemituje decydujące starcie - odcinek finałowy 13. edycji "Must Be The Music". Na scenie zaprezentuje się ośmioro artystów, którzy w minionych tygodniach podbili serca najpierw jurorów, a następnie głosującej publiczności. Nie zabraknie emocji, a także gości specjalnych, którzy przetarli szlaki obecnym uczestnikom w poprzednich sezonach. Do kogo trafi nagroda i tytuł zwycięzcy? O tym zadecydują oglądający - za sprawą specjalnego głosowania.
Na zwycięzcę uwielbianego przez widzów Polsatu talent show czeka nie tylko prestiżowy tytuł i wielka sława. Uczestnik, który zatriumfuje w finale "Must Be The Music", otrzyma także nagrodę pieniężną wysokości 250 tys. złotych, aby móc dalej realizować muzyczne marzenia. Dodatkowo dostanie zaproszenie na odbywający się w dniach 22-24 maja kultowy Polsat Hit Festiwal, gdzie zaśpiewa u boku największych gwiazd polskiej estrady.
Kto wystąpi w finale 13. edycji "Must Be The Music"? Ośmioro uczestników zawalczy w ostatecznym starciu!
W minionych odcinkach półfinałowych to nie jurorzy, a telewidzowie decydowali o tym, kto zawalczy w finałowej rywalizacji. W wyniku głosowania SMS-owego do ostatniego etapu awansowali:
• Imasleep
• Duet z Pienin
• Wiktoria "VICKY" Konończuk
• Marcelina "Marcycha" Ruczyńska
• Robert Wiewióra (zdobywca "Dzikiej Karty Radia ZET")
• Julia Gawlik
• Asia Smajdor
• Piotr Odoszewski.
Goście specjalni w finale "Must Be The Music"
W finale "Must Be The Music" zaprezentują się nie tylko uczestnicy walczący o główną nagrodę. Polsat ogłosił także gości specjalnych dzisiejszego odcinka - na scenie pojawią się gwiazdy poprzedniego sezonu! Duet Alien i Majtis, który triumfował w finale 12. edycji, udowodnił już, że udział w programie otwiera drzwi do wielkiej, ogólnopolskiej kariery. Od wygranej w show Polsatu muzycy regularnie koncertują, wydali debiutancki materiał, wystąpili na scenie Polsat Hit Festiwalu, a ich muzyka zdobywa miliony odtworzeń w sieci. W nadchodzącym odcinku zaprezentują jeden ze swoich największych hitów, przypominając, że "Must Be The Music" naprawdę spełnia marzenia.
Na scenie w Polsacie pojawią się również Kuba i Kuba - uczestnicy zeszłorocznej edycji, którzy rozkochali w sobie Polaków i dotarli aż do finału. Choć nie udało im się wówczas zwyciężyć, ich kariera poszybowała w górę. Koncerty zespołu do dziś wywołują entuzjastyczne reakcje publiczności, a artyści mają na swoim koncie występy na największych festiwalach w kraju oraz premiery hitowych singli, takich jak "Stygnie lato" czy "Wracam sam".
