Maciej Rock udzielił ostatnio wywiadu Newserii, w którym opowiedział o swoich planach na święta. Choć prowadzący "Must Be The Music" i "halo tu polsat" nie może narzekać na brak zawodowych obowiązków, w okresie bożonarodzeniowym zamierza nieco zwolnić i celebrować wyjątkowe chwile z bliskimi. Okazuje się, że aby uniknąć nerwów, stresu i szału zakupów przedświątecznych, przygotowania zaczął dużo wcześniej.

"Święta tradycyjnie będą u mnie świętami rodzinnymi. Uwielbiam ten okres, nie mogę się go doczekać i już się do niego szykuję" - podkreśla prezenter.

Maciej Rock spędza święta w rodzinnym gronie. Sylwestra z kolei poświęca dla pracy

Tuż po rodzinnych świętach Maciej Rock zamierza wrócić do intensywnej pracy - w ostatni dzień grudnia odbędzie się bowiem Sylwestrowa Moc Przebojów Polsatu. Prezenter będzie jednym z gospodarzy imprezy, a u jego boku zobaczymy m.in. Ilonę Krawczyńską. Próby do toruńskiego koncertu rozpoczną się zaraz po świętach.

"Można pracować w sylwestra, ale można pracować z nią w sylwestra i wtedy jest trochę inaczej, to jest znacznie cięższa praca, a właściwie dwa razy cięższa. Ale cóż zrobić, los chce ze mną grać w pokera i stawia przede mną takie wyzwania. Muszę im więc podołać" - powiedział żartobliwie Maciej Rock w rozmowie z Newserią, gdy przed kamerą nagle pojawiła się jego koleżanka z planu, Krawczyńska.

Maciej Rock od lat spędza sylwestra w pracy. W święta przychodzi czas dla rodziny Newseria Lifestyle/informacja prasowa

Kiedy i gdzie oglądać Sylwestrową Moc Przebojów? Występów tych gwiazd nie można przegapić!

Sylwestrowa Moc Przebojów z rynku w Toruniu będzie transmitowana 31 grudnia od 19:45 w Polsacie!

Na scenie, wkomponowanej w baśniowy pejzaż zabytkowych kamieniczek rynku, zaśpiewają Beata i Bajm, Edyta Górniak, Alicja Majewska, Anna Wyszkoni, Julia Żugaj, Majka Jeżowska, Urszula, Smolasty, Lady Pank, Big Cyc, Enej, Golec uOrkiestra, Perfect i Łukasz Drapała, Kuba i Kuba, Alien&Majtis, Jonatan i BumBum Orkestar, a także gwiazdy muzyki tanecznej takie jak Zenek Martyniuk czy zespół Łobuzy.

Nie zabraknie również zagranicznych gości. Na scenie w Polsacie zaśpiewa Thomas Anders (Modern Talking & Band)! Całe pokolenia Polaków od lat doskonale bawią się w rytm "Cheri, Cheri Lady" czy "You're My Heart, You're My Soul" - impreza zapowiada się więc iście szampańsko.