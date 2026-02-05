Program "Must Be The Music" pojawił się na antenie Polsatu w 2011 r. i już wtedy zrobił furorę wśród oglądających. Wyróżniał się w szczególności tym, że udział w formacie mogli brać nie tylko utalentowani wokaliści, lecz także zespoły czy instrumentaliści, wykonujący swoje autorskie kompozycje. Nagrano aż 11 edycji, a każda z nich wylansowała nowe gwiazdy, do dziś obecnie na polskiej scenie. W 2016 r. zdecydowano się na przerwę w emisji show.

W marcu 2025 r., po blisko dekadzie nieobecności, "Must Be The Music" powrócił na ekrany telewizorów i ponownie serwuje Polakom największe muzyczne emocje. Za nami dwie nowe edycje, a produkcja szykuje się już do kolejnego, 13. sezonu talent show. Najświeższe odcinki Polsat wyemituje już na wiosnę. W jury ponownie zobaczymy Natalię Szroeder, Sebastiana Karpiela-Bułeckę, Miuosha oraz Dawida Kwiatkowskiego.

Enej i LemON wygrali pierwszą oraz trzecią edycję "Must Be The Music". Dziś są w czołówce polskiej sceny!

W minionych edycjach na scenie "Must Be The Music" występowało wielu artystów, którzy do dziś osiągają ogromne sukcesy na polskiej scenie. Odniesione zwycięstwo w programie z pewnością zapewniło im lepszy start w branży i potrzebne wsparcie. Historyczny, pierwszy sezon wygrał zespół Enej, dziś uznawany za legendę. Muzycy, choć tworzą utwory z pogranicza folku i rocka, przedarli się do mainstreamu i obecnie mają na swoim koncie osiem płyt oraz występy na największych festiwalach (m.in. Pol'and'Rock Festivalu, czyli byłym Przystanku Woodstock czy TOP Trendy).

W trzeciej edycji jurorów i widzów zachwyciła polsko-łemkowsko-ukraińska grupa LemON, która dziś należy do czołówki naszej sceny rockowej i alternatywnej. Formacja z Igorem Herbutem na czele nieprzerwanie nagrywa nowe albumy i występuje na imprezach takich jak Męskie Granie, Top of the Top Sopot Festival czy Pol'and'Rock.

Nie tylko zwycięzcy poszczególnych edycji "Must Be The Music" mogą pochwalić się sukcesami, występami na największych scenach w Polsce i potężnymi rzeszami fanów. Przez program przewinęło się także wiele zespołów oraz solistów, którzy nie wygrali głównej nagrody, a często nawet nie dostali się do finału czy nie przeszli castingu do talent show Polsatu, a mimo to zyskali sławę i uznanie. Oto artyści, którzy w przeszłości zaprezentowali się przed jury "Must Be The Music", a teraz należą do grona wielkich polskich gwiazd.

Te gwiazdy próbowały swoich sił w "Must Be The Music". Tak zaczynała się ich kariera

W 2014 r., podczas trwania siódmej edycji "Must Be The Music", na castingi zgłosiła się Kaśka Sochacka, będąca dziś jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Jej przeboje takie jak "Wiśnia" czy "Niebo było różowe" podbijają radiowe notowania, artystka współpracuje z gwiazdami takimi jak Dawid Podsiadło, a jej koncerty wyprzedają się w błyskawicznym tempie. Program Polsatu nie był jej pierwszą przygodą telewizyjną - cztery lata wcześniej walczyła o zwycięstwo również w "Mam Talent". Z "Must Be The Music" pożegnała się na etapie półfinału.

W 2014 r. w "Must Be The Music" widzowie mieli okazję oglądać także popisy zespołu Piękni i Młodzi. Dziś grupa króluje na rynku disco polo, lansując przeboje takie jak "Niewiara", "Kocham się w Tobie", "Ona jest taka cudowna" czy "Czułe Słowa (My Oh My)". Pierwszą z piosenek udało im się zaprezentować już w jednym z odcinków show Polsatu. Występ wywołał wówczas falę komentarzy. Jury programu wyjątkowo krytycznie oceniło utwór, lecz grupa awansowała do finału dzięki tysiącom głosów oddanych przez oglądających. Mimo to w ostatecznym rozrachunku musieli oddać zwycięstwo zespołowi Sachiel.

Kasia Moś to piosenkarka działająca na scenie od 2002 r. Ma na swoim koncie kilka albumów studyjnych, a szersza publiczność usłyszała o niej, gdy podczas 62. Konkursu Piosenki Eurowizji reprezentowała nasz kraj z utworem "Flashlight". Miała okazję być również uczestniczką ósmej edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Zanim jednak odniosła ogólnopolski sukces, wokalistka próbowała swoich sił na scenie "Must Be The Music". W trzecim sezonie show dotarła aż do finału i zabrakło naprawdę niewiele, aby odniosła zwycięstwo. Ostatecznie nacieszyć musiała się zaszczytnym, trzecim miejscem.

W drugiej edycji "Must Be The Music" widzom oraz jurorom zaprezentowała się Anna Karwan. Dziś Polacy znają ją jako popularną wokalistkę, kompozytorkę, a okazjonalnie także aktorkę. W 2018 r. wylansowała hit "Głupcu" i w swojej karierze miała okazję współpracować z nazwiskami takimi jak Ania Dąbrowska, Kayah czy Ania Wyszkoni. Pojawiła się także w 11. edycji "Tańca z gwiazdami". Zanim jednak stała się osobowością telewizyjną i słynną piosenkarką, próbując swoich sił w "Must Be The Music" dotarła aż do półfinałów.

W szóstej edycji "Must Be The Music" wystąpił z kolei zespół BEMY. Polsko-francuska formacja, założona przez braci Mattię i Eliego Rosinskich, dotarła do ścisłego finału programu i zajęła w Polsacie drugie miejsce. Lepsza okazała się jedynie Shata QS. Udział w talent show otworzył przed zespołem nowe możliwości i drzwi do wielkiej kariery. Dziś muzycy mogą pochwalić się m.in. wielkim przebojem "Oxygen", kilkoma wydanymi płytami, występami na stadionach przed Edem Sheeranem, nominacją do Fryderyków czy współpracą z legendami polskiej sceny, takimi jak Izabela Trojanowska czy Andrzej Rybiński.

Mateusz Ziółko z zespołem w "Must Be The Music" Kamil Piklikiewicz East News

Mateusz Ziółko to piosenkarz, pianista i autor poruszających utworów, którego przygoda ze sceną również zaczynała się w "Must Be The Music". Gwiazdor wystąpił w programie w 2012 r., kwalifikując się do odcinków na żywo. Później miał okazję występować jeszcze w "The Voice of Poland" (wygrał trzecią edycję show TVP), a wcześniej próbował swoich sił w "Mam Talent". Teraz ma na koncie jeszcze triumf w 10. sezonie formatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a także przeboje takie jak "W płomieniach", "Szkło" czy "Weź mnie". W 2017 r. wydał debiutancki album "Na nowo", który pokrył się złotem.

Sarsa to artystka doskonale znana polskiej publiczności z przebojów takich jak "Naucz mnie" czy "Zapomnij mi". Ma na swoim koncie pięć albumów studyjnych, współprace z gwiazdami takimi jak Kękę, Ewa Farna czy Damian Ukeje, a jej debiutancki utwór był pierwszym polskim singlem certyfikowanym diamentem. Zanim jednak stała się sławna, Sarsa próbowała swoich sił w przeróżnych telewizyjnych konkursach. Wszystko zaczęło się od "Must Be The Music", do którego zgłosiła się w 2011 r. Później występowała jeszcze w "X-Factor" oraz "The Voice of Poland".

Andrzej Piaseczny w "The Voice Senior": Nie potrafię nauczyć się pisać materiały prasowe