Asia Smajdor ma za sobą lata doświadczeń na polskiej scenie muzycznej. Absolwentka Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach współpracowała z orkiestrami, big-bandami i uznanymi artystami. Od dekady występuje również w chórkach Miuosha. Choć przez lata wspierała innych wykonawców, marzyła o tym, by w końcu zaprezentować publiczności własne piosenki. Szansą na rozpoczęcie nowego rozdziału okazał się udział w 13. edycji "Must Be The Music".

Jej pojawienie się na castingu było jednym z najbardziej zaskakujących momentów poprzedniej odsłony muzycznego show Polsatu. Okazało się, że Miuosh nie miał pojęcia, że jego współpracowniczka zgłosiła się do programu.

Asia Smajdor w "Must Be The Music". Miuosh nie krył zaskoczenia

"To jest dziewczyna, która ratuje wokalnie każdy z moich koncertów, bo śpiewa w chórkach mojego zespołu" - potwierdził juror, przedstawiając Asię Smajdor na antenie.

Jeszcze większe zdziwienie wywołało wyznanie uczestniczki, że od dawna marzy o pisaniu i wykonywaniu własnych utworów.

"10 lat ze mną gra i nie powiedziała mi, że pisze swoje i że będzie w programie, w którym jestem jurorem..." - komentował z niedowierzaniem Miuosh.

Raper żartował nawet, że udział w programie to najlepszy sposób, w jaki wokalistka mogła złożyć mu wypowiedzenie. Zapowiedział przy tym, że po ostatniej wspólnej trasie role mogą się odwrócić i to on będzie występował u jej boku.

Asia Smajdor w "Must Be The Music" kolejno zaprezentowała piosenki "Skybar", "Z Tobą" i "Motyle" w wielkim finale.

20 czerwca Asia Smajdor wystąpiła u boku Miuosha podczas wyjątkowego koncertu "Pieśni Współczesne - Antologia" na Arenie Katowice. Do udziału w widowisku, przygotowanym wspólnie z Zespołem Pieśni i Tańca "Śląsk", raper zaprosił również zwyciężczynię ostatniej edycji "Must Be The Music" - Marcelinę "Marcychę" Ruczyńską.

Marcycha: Chciałam to wszystko wykorzystać na maksa INTERIA.PL

Na jednej scenie spotkało się ponad 130 artystów i muzyków, a koncert był zwieńczeniem wieloletniego projektu Miuosha. Dla Asi był to kolejny ważny występ u boku artysty, który dopiero dzięki programowi odkrył jej autorskie ambicje.

Asia Smajdor z nową piosenką "Na co mi to"

Teraz finalistka "MBTM" prezentuje premierowy singel "Na co mi to", którego powstanie jest ściśle związane z emocjami towarzyszącymi udziałowi w programie.

Piosenka narodziła się zaledwie kilka dni po castingach do "Must Be The Music". Jak opowiadała wokalistka w "halo tu polsat", przed występem towarzyszył jej ogromny stres i nieustanne rozważanie najgorszych możliwych scenariuszy. "Za dużo martwię się na zapas" - mówi.

Kiedy emocje opadły, a rzeczywistość okazała się znacznie mniej przerażająca niż wcześniejsze obawy, chwyciła za gitarę i przelała te doświadczenia na muzykę.

"Na co mi to" jest więc opowieścią o nadmiernym zamartwianiu się przyszłością i lękach, które często istnieją przede wszystkim w naszej wyobraźni. Co ciekawe, współautorem tekstu jest Miuosh. Z kolei przy muzyce Asi Smajdor pomagał Dominik Dudek, który zajął się również produkcją.

Za teledysk odpowiada Aleksy Kubiak, który realizował klipy dla takich wykonawców, jak m.in. Margaret, Maryla Rodowicz, Mata, PRO8L3M, Artur Rojek, Dawid Podsiadło, Smolasty i Doda.