Edyta Górniak szykuje się na półfinał "Must Be The Music". Wiemy, jaki ma plan na występ!
Już 1 maja, w najbliższy piątek Polsat pokaże na żywo pierwszy odcinek półfinałowy "Must Be The Music". W roli gościa specjalnego pojawi się Edyta Górniak. Wiemy, jakimi utworami gwiazda chce zachwycić Polaków!
"Edyta Górniak", czyli dwuczęściowy film dokumentalny o życiu jednej z najpopularniejszych polskich gwiazd, jest dostępny w serwisie SkyShowtime od 5 marca br., a teraz fani wokalistki będą mieli kolejną szansę, aby na ekranie śledzić jej artystyczne działania. Gwiazda wystąpi podczas pierwszego półfinału "Must Be The Music" już 1 maja. Czym planuje zaskoczyć?
Must Be The Music: Edyta Górniak gwiazdą pierwszego półfinału
Polsat podał listę ośmiu wykonawców, którzy na żywo zaprezentują się w pierwszym półfinale "Must Be The Music" (1 maja, godz. 21:00). Są to:
Laura Moskal
Wiktoria "Vicky" Konończuk
Marcelina "Marcycha" Ruczyńska
IMASLEEP
Sad Smiles
Ringo Todorovic
Duet z Pienin
Liván & Latin Boys.
Zobacz również:
Zwycięzca programu w nagrodę otrzyma m.in. 250 tys. zł i występ podczas Polsat Hit Festiwalu w Sopocie.
Na scenie pojawi się również zdobywca Dzikiej Karty z aplikacji "Must Be the Music". Dodatkowo gościem specjalnym piątkowego półfinału będzie Edyta Górniak, która już szykuje wielki show.
Artystka, jako specjalny gość muzyczny, wykona swoje dwa utwory: "Jak najdalej" oraz - premierowo - swój najnowszy utwór "Superpower".