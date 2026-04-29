"Edyta Górniak", czyli dwuczęściowy film dokumentalny o życiu jednej z najpopularniejszych polskich gwiazd, jest dostępny w serwisie SkyShowtime od 5 marca br., a teraz fani wokalistki będą mieli kolejną szansę, aby na ekranie śledzić jej artystyczne działania. Gwiazda wystąpi podczas pierwszego półfinału "Must Be The Music" już 1 maja. Czym planuje zaskoczyć?

Must Be The Music: Edyta Górniak gwiazdą pierwszego półfinału

Polsat podał listę ośmiu wykonawców, którzy na żywo zaprezentują się w pierwszym półfinale "Must Be The Music" (1 maja, godz. 21:00). Są to:

Laura Moskal

Wiktoria "Vicky" Konończuk

Marcelina "Marcycha" Ruczyńska

IMASLEEP

Sad Smiles

Ringo Todorovic

Duet z Pienin

Liván & Latin Boys.

Zwycięzca programu w nagrodę otrzyma m.in. 250 tys. zł i występ podczas Polsat Hit Festiwalu w Sopocie.

Na scenie pojawi się również zdobywca Dzikiej Karty z aplikacji "Must Be the Music". Dodatkowo gościem specjalnym piątkowego półfinału będzie Edyta Górniak, która już szykuje wielki show.

Artystka, jako specjalny gość muzyczny, wykona swoje dwa utwory: "Jak najdalej" oraz - premierowo - swój najnowszy utwór "Superpower".

Edyta Górniak świętuje premierę dokumentu. "Nie obowiązuje mnie klauzula poufności" INTERIA.PL