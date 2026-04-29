Edyta Górniak szykuje się na półfinał "Must Be The Music". Wiemy, jaki ma plan na występ!

Bartłomiej Warowny

Już 1 maja, w najbliższy piątek Polsat pokaże na żywo pierwszy odcinek półfinałowy "Must Be The Music". W roli gościa specjalnego pojawi się Edyta Górniak. Wiemy, jakimi utworami gwiazda chce zachwycić Polaków!

Edyta Górniak na scenie "Must Be The Music" w jasnej sukni, z mikrofonem, rozmyte światła w tle.
Edyta Górniak w "Must Be The Music"!

"Edyta Górniak", czyli dwuczęściowy film dokumentalny o życiu jednej z najpopularniejszych polskich gwiazd, jest dostępny w serwisie SkyShowtime od 5 marca br., a teraz fani wokalistki będą mieli kolejną szansę, aby na ekranie śledzić jej artystyczne działania. Gwiazda wystąpi podczas pierwszego półfinału "Must Be The Music" już 1 maja. Czym planuje zaskoczyć?

Must Be The Music: Edyta Górniak gwiazdą pierwszego półfinału

Polsat podał listę ośmiu wykonawców, którzy na żywo zaprezentują się w pierwszym półfinale "Must Be The Music" (1 maja, godz. 21:00). Są to:

Laura Moskal
Wiktoria "Vicky" Konończuk
Marcelina "Marcycha" Ruczyńska
IMASLEEP
Sad Smiles
Ringo Todorovic
Duet z Pienin
Liván & Latin Boys.

Zwycięzca programu w nagrodę otrzyma m.in. 250 tys. zł i występ podczas Polsat Hit Festiwalu w Sopocie.

Na scenie pojawi się również zdobywca Dzikiej Karty z aplikacji "Must Be the Music". Dodatkowo gościem specjalnym piątkowego półfinału będzie Edyta Górniak, która już szykuje wielki show.

Artystka, jako specjalny gość muzyczny, wykona swoje dwa utwory: "Jak najdalej" oraz - premierowo - swój najnowszy utwór "Superpower".

