Już 28 września w ADN w Browarach Warszawskich (ul. Grzybowska 56 w Warszawie) odbędzie się casting ostatniej szansy! Utalentowanych artystów szukano dotychczas w: Białymstoku, Wrocławiu, Katowicach, Sopocie i Warszawie. To właśnie w stolicy odbędzie się drugi i tym samym ostatni casting do kolejnej edycji muzycznego show Polsatu.

"Must Be The Music": Casting ostatniej szansy. Artyści ponownie spotkają się w Warszawie

"Na scenie 'Must Be the Music' każdy ma szansę - czasem wystarczy jedna piosenka, żeby odmienić swoje życie" - twierdzą zgodnie jurorzy show Polsatu, czyli Dawid Kwiatkowski, Natalia Szroeder, Miuosh i Sebastian Karpiel-Bułecka, zapraszając do wzięcia udziału w ostatnim castingu.

Zwycięzcy ostatniej edycji - Alien x Majtis - zdobywają listy przebojów, a ich single "VIP" i "Tajfun" mają już miliony odtworzeń. Popularność zyskali także Dawid Dubajka, Kuba i Kuba, Weronika Ryba czy Bonaventura. Każdy z nich kontynuuje muzyczną przygodę zapoczątkowaną w "Must Be the Music".

Przypomnijmy, że zespoły, soliści, multiinstrumentaliści i wszyscy, którym w sercu gra muzyka, mogą zaprezentować na castingu cover znanego utworu lub swoje własne kompozycje. Ostatni casting do programu już 28 września br. w Warszawie! Więcej szczegółów można znaleźć tutaj: mbtm.polsat.pl.

Jak wyglądał pierwszy casting do nowej edycji "Must Be The Music"? Pojawiły się dzikie tłumy

Już niedługo ostatni casting do "MBTM", jednak warto przypomnieć, nawet dla samego przygotowania, jak wyglądał ten pierwszy - również w Warszawie.

Pierwsze przesłuchania castingowe rozpoczął opening na placu Europejskim w Warszawie. Przy biurowcu Warsaw Spire zebrało się grono oczekujących wokalistów i muzyków, a także ich rodzin, które z radością skandowały tytuł programu "Must Be The Music". Po symbolicznym otwarciu wydarzenia pierwsi uczestnicy, biegnąc, kierowali się do hotelu Hilton w Warszawie, by zająć miejsce w długiej kolejce oczekujących do wejścia do sal castingowych.

"'Must Be The Music' to najlepszy program na naszym rynku, ponieważ można być tu w pełni sobą i pokazać się ze swoją twórczością. Dla nas jest to ważne - przekazać to, co gra nam w duszy" - wyznała Julia Szwajcer, dyrygentka zespołu Kolektyw Folk.

"Zgłosiłem się do programu, ponieważ uważam, że każdy powinien dać sobie w życiu szansę. To właśnie jest moja" - powiedział Alan Cyprysiak, wokalista, który na castingu nie tylko zaśpiewał, ale też zagrał na skrzypcach.

"Wszyscy uczestnicy są uśmiechnięci, szczęśliwi i tak jak my, nie mogą się doczekać wejścia na scenę. Muzyka to uniwersalny, międzynarodowy język, który każdy rozumie i niech to będzie myśl przewodnia dzisiejszego dnia" - dodała skrzypaczka, Martyna Waszczuk.

Alien i Majtis zwycięzcami "Must Be The Music". "Uszczypnij mnie" Bartłomiej Warowny INTERIA.PL