Awantura na planie "Must Be The Music". Takiego skandalu jeszcze nie było

Wybory jurorów w programie "Must Be The Music" budzą gorące emocje wśród uczestników, internautów, widzów i obserwatorów. Sytuacja z najbliższego odcinka castingowego (piątek, godz. 21 w Polsacie) pokazała, że oceny jurorów potrafią wywołać mocne reakcje także w telewizyjnym studiu.

Iskrą zapalną do otwartego konfliktu okaże się występ jednego z zespołów, który nie przekona jurorów - na "tak" zagłosował tylko Sebastian Karpiel-Bułecka. Negatywne werdykty pozostałych wywołały poruszenie wśród widowni zgromadzonej w studiu, która skandowaniem "Dajcie szansę!" domagała się dopuszczenia wykonawcy do dogrywki.

Awantura na planie "Must Be The Music". Skandaliczne słowa z widowni

"Nie damy szansy" - powiedział Miuosh, a jego słowa zostały przyjęte buczeniem. Dawid Kwiatkowski zwrócił się do uczestników "Must Be The Music", podkreślając, że mają za sobą publiczność, ale jego wypowiedź przerwała widownia.

"Chcecie usłyszeć, dlaczego ja jestem na nie?" - zapytał juror, a wówczas doszło do skandalu. Jeden z mężczyzn dosadnie stwierdził, gdzie ma tłumaczenia Kwiatkowskiego.

"To możesz stąd wyjść. Proszę Pan w ostatnim rzędzie, jeśli... to wyjdź stąd! (...) jesteśmy tu dla ludzi i chce im powiedzieć dlaczego wybrzmiało moje 'nie', ale nie dajesz mi dojść do słowa. Usiądź i siedź cicho!" - odpowiedział wyraźnie poddenerwowany Dawid Kwiatkowski.

"Musicie uszanować, że my tu jesteśmy w konkretnej roli" - próbowała łagodzić Natalia Szroeder. "Denerwujesz się niepotrzebnie" - zwrócił się do niej Miuosh. "Daj mi się podenerwować" - odparła jurorka, a Sebastian Karpiel-Bułecka rzucił jeszcze: "Najlepiej się teraz pokłóćcie".

Całe słowne przepychanki z widownią możecie zobaczyć poniżej w naszym wideo.

"Must Be The Music" - kiedy wielki finał programu Polsatu?

W najbliższy piątek zostanie wyemitowany siódmy odcinek castingowy. Półfinały z udziałem zakwalifikowanych wykonawców rozegrają się na oczach widzów 1 i 8 maja, a wielki finał show zaplanowano na 15 maja.

Uczestnicy, którzy otrzymają trzy lub cztery razy TAK, przechodzą do panelu jurorskiego, gdzie wybrani zostaną półfinaliści, a dwójka wykonawców, którzy nie przejdą etapu panelu, otrzyma tak zwane "dzikie karty" od widzów, które będą przepustką do dalszego etapu.

Zwycięzca w nagrodę otrzyma m.in. 250 tys. zł i występ podczas Polsat Hit Festiwalu w Sopocie.

Awantura na planie „Must Be The Music”. Dawid Kwiatkowski wyprosił widza ze studia Polsat Promocja