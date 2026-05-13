O zwycięstwo w wielkim finale powalczą artyści reprezentujący zupełnie różne muzyczne światy i wrażliwości: Piotr Odoszewski, Duet z Pienin, Wiktoria "VICKY" Konończuk, Julia Gawlik, Marcelina "Marcycha" Ruczyńska, Robert Wiewióra, zespół Iamasleep oraz Asia Smajdor.

Finałowy wieczór uświetnią wyjątkowi goście specjalni. Na scenie pojawią się zwycięzcy poprzedniej edycji programu - Alien x Majtis, którzy po triumfie w "Must Be The Music" błyskawicznie zdobyli ogromną popularność. Duet udowodnił, że udział w programie może stać się prawdziwym początkiem wielkiej kariery. Od wygranej regularnie koncertują, wydali debiutancki materiał, wystąpili na scenie Polsat Hit Festiwal, a ich muzyka zdobyła miliony odsłon w sieci.

Podczas finału wystąpią także Kuba i Kuba - charyzmatyczny duet, który widzowie doskonale pamiętają z poprzedniej edycji programu, gdzie dotarli aż do finału. Artyści dali się poznać jako niezwykle energetyczny i scenicznie wyrazisty duet, łączący nowoczesne brzmienia z ogromną swobodą sceniczną i charakterystycznym stylem. Ich występy wielokrotnie wywoływały entuzjastyczne reakcje publiczności oraz jurorów, a dziś konsekwentnie rozwijają swoją muzyczną drogę i budują coraz silniejszą pozycję na rynku.

Przed nami wieczór pełen muzycznych emocji, wielkich wzruszeń i niezapomnianych występów. Alternatywny rock, pop, rap, folk i autorskie brzmienia spotkają się na jednej scenie, a ostateczny werdykt należeć będzie do widzów.

Przypomnijmy, że w jury programu zasiadają: Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Miuosh oraz Sebastian Karpiel-Bułecka, a gospodarzami muzycznego show są Maciej Rock, Patricia Kazadi oraz Adam Zdrójkowski.

