Historyczny, pierwszy sezon "Must Be The Music" bezsprzecznie należał do zespołu Enej. Grupa dziś uznawana jest za legendę i choć tworzy utwory z pogranicza folku i rocka, z łatwością przedarła się do mainstreamu - właśnie dzięki udziałowi w programie. Muzycy mają na swoim koncie osiem płyt oraz występy na największych festiwalach (m.in. Pol'and'Rock Festivalu, czyli byłym Przystanku Woodstock czy TOP Trendy). A oto, co pamiętają ze swojego udziału w show Polsatu i jak potoczyła się ich kariera po zwycięstwie.

Zespół Enej założony został w Olsztynie w 2002 r. i choć przed udziałem w castingu do "Must Be The Music" miał już na swoim koncie kilka sukcesów - m.in. trasę koncertową, występ na festiwalu Jurka Owsiaka czy dwa albumy studyjne - to program stał się dla muzyków przełomem.

"Jest początek roku 2011, jesteśmy po koncercie w Ełku, śpimy w domu babci naszego managera i leci w telewizji reklama 'Must Be The Music'... Jesteśmy po Przystanku Woodstock w 2010 r., gramy trasę koncertową, ale ciągle czegoś brakowało, aby pokazać się szerzej. Widzimy reklamę, która nas zainteresowała, bo program namawia do promowania własnych piosenek, wokalistów, zespołów" - tak muzycy z Enej wspominali moment swojej decyzji, w rozmowie z Polsatem.

Choć grupa miała już za sobą pierwsze wydawnictwa oraz koncerty, doświadczenie z telewizyjnym programem było dla nich zupełnie nowe. "Gdy czekasz w tłumie na przesłuchaniach, naturalne, że pojawia się stres, mimo że zagraliśmy sporo koncertów, to w warunkach telewizyjnych nie mieliśmy doświadczenia. (...) Chcieliśmy zagrać swoje i pokazać się jeden do jednego, jacy naprawdę jesteśmy. Ogrom wydarzenia, produkcja, ludzie, kamery robiło wrażenie, ale nas to bardzo nakręcało i chcieliśmy wypaść jeszcze lepiej" - mówili pięć lat temu członkowie Enej.

Na castingu przed jurorami zespół przeżył najpiękniejsze chwile swojego życia. Do dziś członkowie grupy wspominają, jak zobaczyli na ekranach cztery zielone "TAK". "Radość ogromna. Wariowaliśmy jak dzieci. Piękny moment" - podkreślali w rozmowie z Polsatem.

Z finału talent show artyści najbardziej zapamiętali z kolei moment, w którym usłyszeli z ust prowadzącego, że zwyciężają. W trakcie całego odcinka za kulisami panowało ogromne zamieszanie, a emocje jedynie rosły. Członkowie Enej uważali, że zaszli już naprawdę daleko i wcale nie liczyli na główną nagrodę. "Wszystko działo się bardzo szybko, były ogromne emocje. Już nam było trochę wszystko jedno czy wygramy, czy nie. Rozmawialiśmy między sobą, że udało się osiągnąć już bardzo dużo i to doceniamy. Z dziewięciu czy dziesięciu uczestników, tylko troje przeszło do ścisłego finału i wtedy emocje na backstage'u były gigantyczne. Będę zawsze pamiętał ten moment, gdy Maciek Rock mówi 'Zwycięzcą pierwszej edycji jest... zespół Enej'! I tak ta przygoda trwa do dziś" - opowiadali w Polsacie.

Po udziale w "Must Be The Music" utwór "Radio Hello" zdobył ogromną popularność - zarówno w polskich, jak i ukraińskich rozgłośniach radiowych. Sukces przeboju prędko powtórzyły kompozycje "Skrzydlate ręce" - za którą zespół otrzymał m.in. tytuł "Superpremiery" na Eska Music Awards 2012 czy "Przeboju Roku" w Radiu Zet - oraz "Tak smakuje życie". Muzycy zamknęli rok pełen osiągnięć wydaniem trzeciego albumu studyjnego zatytułowanego "Folkhorod", który uzyskał status platynowej płyty.

Kolejne lata przyniosły formacji dalsze sukcesy płytowe, koncertowe i festiwalowe. Enej regularnie pojawiał się na największych scenach w kraju, występując m.in. na Przystanku Woodstock (już po raz trzeci w swojej karierze), a także w Operze Leśnej w Sopocie.

W 2015 r. muzycy wydali kolejny krążek - "Paparanoja" - promowany przez takie utwory jak "Kamień z napisem Love" (który po niespełna pięciu miesiącach osiągnął zawrotną liczbę trzech milionów wyświetleń w serwisie YouTube) czy "Zagubiony". Hity te ugruntowały pozycję kapeli na polskim rynku i udowodniły, że muzycy doskonale potrafią łączyć folkowe inspiracje z nowoczesnym, energetycznym brzmieniem.

W dorobku grupy znalazły się następnie albumy takie jak "Kolędy pod wspólnym niebem", "A skiela wy?", "Kolędy z pierwszą gwiazdą" oraz wydana dwa lata temu "Vesna". Enej kontynuuje także swoją działalność koncertową - ostatnią dużą trasą grupy było tournee "Vesna Tour 2024", powiązane z premierą krążka. Seria występów rozpoczęła się w kwietniu 2024 r. i obejmowała kilkanaście miast w całej Polsce, m.in. Warszawę, Wrocław, Poznań czy Kraków. Po zakończeniu tournee zespół grał jeszcze pojedyncze koncerty plenerowe i wydarzenia specjalne, m.in. świąteczne "Kolędowanie z Enejem".

Enej wystąpi na Polsat Hit Festiwalu 2026!

Już niedługo fani będą mieli okazję ponownie zobaczyć Enej na festiwalowej scenie. Zespół będzie jedną z gwiazd Polsat Hit Festiwalu 2026 w sopockiej Operze Leśnej, gdzie świętować będzie 15-lecie swojego zwycięstwa w "Must Be The Music". W piątkowy dzień imprezy muzycy zaprezentują swoje największe hity w zaskakujących aranżacjach i z udziałem gości specjalnych.

Warto przypomnieć, że Polsat Hit Festiwal potrwa od 22 do 24 maja 2026 r. Tradycyjnie gwiazdy wystąpią w Operze Leśnej w Sopocie, a impreza transmitowana będzie na żywo w Polsacie. Trzydniowe święto muzyki i dobrej zabawy - podobnie jak w ubiegłych latach - zakończą występy popularnych kabaretów. W piątkowy i sobotni wieczór natomiast odbędą się koncerty z udziałem ok. 150 gwiazd. Widzowie zobaczą m.in. Roxie Węgiel, Pszonę, Dawida Kwiatkowskiego, Oskara Cymsa, Ich Troje, Kasię Sienkiewicz, Wiktora Dydułę, Kayah, Natalię Szroeder, Ewelinę Lisowską, Mezo, Libera czy Andrzeja Piasecznego.

Bilety na wydarzenie dostępne są w sprzedaży internetowej, a ich ceny zaczynają się od 105,40 zł.

