W ósmym odcinku "Must Be The Music" widzowie poznają Emilię Sołtysiak - 14-letnią wokalistkę, która sięgnie po niezwykle wymagający numer"Read All About It, Pt. III" Emeli Sandé. Jej wykonanie było tak poruszające, że Dawid Kwiatkowski w trakcie występu skomentował tylko: "Trzęsie się jej ten wokal, jakby na efekcie była".

Po zakończonym występie Emilia zebrała owacje na stojąco. "Przeszły mnie ciarki" - przyznał chwilę później Kwiatkowski.

Natalia Szroeder dodała: "Jestem absolutnie tobą zachwycona, bardzo dużo charakterku ma twój wokal, jest bardzo punktualny, bardzo celny…"

Kim jest 14-latka, która skradła serca całego studia?

Emilia nie trafiła na scenę przypadkiem. Urodziła się w Krakowie, dzieciństwo spędziła w Trzebini, a dziś mieszka w Gdańsku. Śpiewa od najmłodszych lat - pierwsze występy miała już w przedszkolu, w wieku pięciu lat. Później przyszły konkursy, w których często stawała w szranki ze starszymi od siebie i regularnie zgarniała wyróżnienia.

Dzisiaj świadomie pracuje nad swoim stylem. Najbliżej jej do emocjonalnych, melodyjnych piosenek - inspiruje się m.in. Adele, Whitney Houston i Jamesem Arthurem. Często występuje, jednocześnie śpiewając i grając na pianinie albo gitarze elektroakustycznej. Dzięki temu jej wykonania mają bardziej kameralny charakter.

Emilia nie zamyka się jednak tylko w muzyce. Lubi projektować własne światy: interesuje się grafiką komputerową, pisze scenariusze, wymyśla postacie i scenografie. Do tego komponuje i nagrywa muzykę, która te historie dopełnia - od drobnych animacji po opowieści z morałem, które stara się tworzyć od początku do końca samodzielnie.

Czy tak młody wiek może iść w parze z tak dojrzałym śpiewaniem? O tym widzowie przekonają się sami. Już teraz wiadomo jedno: przy jej wersji "Read All About It, Pt. III" trudno będzie będzie oderwać wzrok od telewizora.

14-latka zachwyciła całe studio. Jurorom „Must Be The Music” odebrało mowę Polsat Promocja