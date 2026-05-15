Must Be The Music
Na żywo
Wielki finał 13. edycji "Must Be The Music" [RELACJA NA ŻYWO]
Finał 13. edycji "Must Be The Music" oficjalnie wystartował!
"To jest 'Must Be The Music' na żywo z Warszawy" - przywitał się z widzami Maciej Rock, a następnie wymienił wszystkich uczestników, których zobaczymy w dzisiejszym finale.
"Na początek wasi ulubieńcy z poprzedniej edycji programu - Kuba i Kuba" - dodał po chwili prowadzący, a na scenie wybrzmiał hit "Stygnie lato" w wykonaniu byłych uczestników.
Zwycięzca dzisiejszego finału wystąpi na Polsat Hit Festiwalu 2026. Kogo jeszcze zobaczymy na scenie Opery Leśnej już za tydzień?
Sprawdźcie:
Na zwycięzcę talent show Polsatu czeka nie tylko prestiżowy tytuł i wielka sława. Uczestnik, który zatriumfuje w finale "Must Be The Music", otrzyma także nagrodę pieniężną wysokości 250 tys. złotych, aby móc dalej realizować muzyczne marzenia. Dodatkowo dostanie zaproszenie na odbywający się w dniach 22-24 maja kultowy Polsat Hit Festiwal, gdzie na scenie Opery Leśnej zaśpiewa u boku największych gwiazd polskiej estrady.
Uczestnicy finału 13. edycji "Must Be The Music"
W dzisiejszym finale "Must Be The Music" zaprezentuje się ośmioro uczestników. W wyniku głosowania SMS-owego (odbywającego się podczas dwóch minionych półfinałów) do ostatniego etapu awansowali:
• Imasleep
• Duet z Pienin
• Wiktoria "VICKY" Konończuk
• Marcelina "Marcycha" Ruczyńska
• Robert Wiewióra (zdobywca "Dzikiej Karty Radia ZET")
• Julia Gawlik
• Asia Smajdor
• Piotr Odoszewski.
• Imasleep
• Duet z Pienin
• Wiktoria "VICKY" Konończuk
• Marcelina "Marcycha" Ruczyńska
• Robert Wiewióra (zdobywca "Dzikiej Karty Radia ZET")
• Julia Gawlik
• Asia Smajdor
• Piotr Odoszewski.
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: piątek, 15 maja 2026 godz. 19:50
O godz. 20:00 rozpoczyna się wielki finał 13. edycji "Must Be The Music". W ostatecznym starciu na scenie weźmie udział ośmioro artystów, którzy w minionych tygodniach podbili serca jurorów oraz publiczności. Nie zabraknie gości specjalnych oraz wielkich emocji. Do kogo trafi tytuł zwycięzcy i nagroda? O tym zadecydują widzowie Polsatu!