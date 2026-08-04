Żona Bruce'a Springsteena latami zmagała się z poważną chorobą. "To zbyt wysoka cena"

Bruce Springsteen przekazał dobrą wiadomość podczas dorocznej akcji Pan-Mass Challenge, która zbiera pieniądze na badania nad nowotworami oraz leczenie pacjentów Dana-Farber Cancer Institute w Bostonie. 76-letni muzyk nie pojawił się na wydarzeniu osobiście, lecz przygotował nagranie zakończone akustycznym wykonaniem "Born to Run".

"Jak wiecie, Patti od ponad ośmiu lat żyje ze szpiczakiem mnogim. Teraz, na szczęście, jest w remisji" - powiedział Springsteen.

Bruce Springsteen podziękował lekarzom

Muzyk wykorzystał wystąpienie, aby przypomnieć, jak ważne dla chorych i ich rodzin są opieka personelu medycznego oraz dalsze finansowanie badań. Wspomniał również dr. Paula Richardsona, który uczestniczył w leczeniu Scialfy.

"Nadzieja ma twarz. Jest nią lekarz, który nie przestaje szukać i troszczyć się o pacjenta. Jest nią pielęgniarka, która siada obok, kiedy się boimy, i sprawia, że ta droga staje się trochę łatwiejsza" - mówił artysta.

Springsteen podkreślił, że rozwój medycyny nie jest abstrakcyjnym hasłem ani pozycją w budżecie, lecz szansą na życie dla konkretnych osób. Jak zaznaczył, doświadczenia jego rodziny pokazały mu, jak wiele zależy od pracy naukowców i zespołów medycznych.

"Kiedy tracimy to z oczu, tracimy z oczu siebie nawzajem. To zbyt wysoka cena" - dodał. Na zakończenie razem z żoną podziękował uczestnikom i organizatorom Pan-Mass Challenge.

Patti Scialfa ujawniła diagnozę po kilku latach

Patti Scialfa usłyszała diagnozę w 2018 roku, jednak przez długi czas informacja o jej chorobie nie była publicznie znana. Opowiedziała o niej dopiero w dokumencie "Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band" z 2024 roku.

Choroba może osłabiać układ odpornościowy, dlatego Scialfa musiała ograniczyć koncertową aktywność i znacznie ostrożniej wybierać miejsca, w których się pojawia.

W dokumencie przyznała, że udział w pojedynczych występach oraz możliwość zaśpiewania kilku utworów stały się jej "nową normalnością". Nie zrezygnowała całkowicie ze sceny, ale od czasu diagnozy tylko sporadycznie towarzyszyła mężowi podczas koncertów.

Są razem od ponad trzech dekad

Patti Scialfa dołączyła do E Street Band w 1984 roku, przed rozpoczęciem trasy promującej album "Born in the U.S.A.". Ze Springsteenem pobrała się w 1991 roku. Para ma troje dzieci: Evana, Jessicę i Sama.

Podczas czerwcowego otwarcia Bruce Springsteen Center for American Music muzyk publicznie podziękował żonie za jej miłość, cierpliwość i wsparcie. Nazwał ją swoim sercem, duszą, bohaterką oraz ulubioną członkinią E Street Band.

Wiadomość o remisji nie oznacza końca kontroli lekarskich, ale jest najlepszą informacją, jaką rodzina Springsteenów mogła otrzymać po latach leczenia. "Patti i ja jesteśmy wdzięczni za wszystko, co robicie" - podsumował artysta.