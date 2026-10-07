Zenon Martyniuk zdradził prawdę o konflikcie z synem. "Nie byliśmy pokłóceni"

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

Daniel Martyniuk po raz kolejny przeprosił rodziców za swoje zachowanie. Głos zabrał również jego ojciec, który zapewnia, że między nimi nie ma trwałego konfliktu. Zenon Martyniuk wciąż liczy nawet na wspólną piosenkę z synem, jednak wcześniej oczekuje od niego zmiany.

Zenon MartyniukPiętka Mieszko AKPA

W ostatnim czasie Daniel Martyniuk ponownie zwrócił na siebie uwagę nagraniami publikowanymi w mediach społecznościowych. W części z nich obrażał członków swojej rodziny, w tym rodziców. Później wycofał się ze swoich słów i podczas wizyty w programie "Mówię wam" publicznie przeprosił Zenona oraz Danutę Martyniuków.

"Oczywiście, że żałuję i to bardzo, że obraziłem rodzinę. Obraziłem pod wpływem(...). Ja praktycznie mało co pamiętam. Cokolwiek by się nie stało, to nie powinienem tak reagować. Naprawdę źle postąpiłem. Jest mi bardzo, bardzo wstyd i za to przepraszam" - powiedział.

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Zenon Martyniuk komentuje relację z synem

O przeprosiny Daniela zapytano jego ojca. Zenon Martyniuk przekonuje, że pomimo rodzinnych sporów nigdy nie doszło między nimi do całkowitego zerwania kontaktu.

"Nie byliśmy nigdy pokłóceni. Relacje są takie, jak ojca z synem. Są różne sprzeczki, tak jak w każdej rodzinie, jak w milionach polskich domów" - powiedział "Super Expressowi".

Wokalista Akcentu zdradził także, że razem z synem planował muzyczną współpracę. Pomysł nie pojawił się przypadkowo, ponieważ Martyniukowie już wcześniej wspólnie grali w domu. Zenon sięgał po gitarę, a Daniel po mandolinę lub ukulele.

"Mieliśmy razem nagrywać piosenki. Często sobie siadaliśmy, ja grałem na gitarze, a on na mandolinie czy ukulele" - wspominał artysta.

Choć różnią ich muzyczne zainteresowania, obaj chętnie słuchają utworów z lat 60., 70. i 80. Zenon Martyniuk uważa, że na tej podstawie mogliby przygotować wspólny materiał. "Zrobimy petardę" - zapowiedział.

Kiedy powstanie wspólna piosenka Martyniuków?

Na konkretne plany trzeba jeszcze poczekać. Lider Akcentu nie ukrywa, że obecnie trudno mu cokolwiek ustalić z synem.

"Z nim się umówisz, a on zaraz za godzinę zmienia decyzję. Nie można w ogóle nic postanowić" - przyznał.

Zdaniem Zenona Martyniuka Daniel publikuje kontrowersyjne nagrania pod wpływem a później ich żałuje.

"To jest dramat. Niepotrzebnie to wszystko wstawia do internetu. Na drugi dzień się opamiętuje, że zrobił źle, i to usuwa, ale to jednak wszystko zostaje i później jest afera" - tłumaczył.

Zenon Martyniuk nie zrezygnował z pomysłu nagrania piosenki z synem. Najpierw chce jednak, aby Daniel uporządkował swoje sprawy. Dopiero wtedy muzycy mogliby wrócić do planowanej współpracy.

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