Zenon Martyniuk zdradził prawdę o konflikcie z synem. "Nie byliśmy pokłóceni"

W ostatnim czasie Daniel Martyniuk ponownie zwrócił na siebie uwagę nagraniami publikowanymi w mediach społecznościowych. W części z nich obrażał członków swojej rodziny, w tym rodziców. Później wycofał się ze swoich słów i podczas wizyty w programie "Mówię wam" publicznie przeprosił Zenona oraz Danutę Martyniuków.

"Oczywiście, że żałuję i to bardzo, że obraziłem rodzinę. Obraziłem pod wpływem(...). Ja praktycznie mało co pamiętam. Cokolwiek by się nie stało, to nie powinienem tak reagować. Naprawdę źle postąpiłem. Jest mi bardzo, bardzo wstyd i za to przepraszam" - powiedział.

Zenon Martyniuk komentuje relację z synem

O przeprosiny Daniela zapytano jego ojca. Zenon Martyniuk przekonuje, że pomimo rodzinnych sporów nigdy nie doszło między nimi do całkowitego zerwania kontaktu.

"Nie byliśmy nigdy pokłóceni. Relacje są takie, jak ojca z synem. Są różne sprzeczki, tak jak w każdej rodzinie, jak w milionach polskich domów" - powiedział "Super Expressowi".

Wokalista Akcentu zdradził także, że razem z synem planował muzyczną współpracę. Pomysł nie pojawił się przypadkowo, ponieważ Martyniukowie już wcześniej wspólnie grali w domu. Zenon sięgał po gitarę, a Daniel po mandolinę lub ukulele.

"Mieliśmy razem nagrywać piosenki. Często sobie siadaliśmy, ja grałem na gitarze, a on na mandolinie czy ukulele" - wspominał artysta.

Choć różnią ich muzyczne zainteresowania, obaj chętnie słuchają utworów z lat 60., 70. i 80. Zenon Martyniuk uważa, że na tej podstawie mogliby przygotować wspólny materiał. "Zrobimy petardę" - zapowiedział.

Kiedy powstanie wspólna piosenka Martyniuków?

Na konkretne plany trzeba jeszcze poczekać. Lider Akcentu nie ukrywa, że obecnie trudno mu cokolwiek ustalić z synem.

"Z nim się umówisz, a on zaraz za godzinę zmienia decyzję. Nie można w ogóle nic postanowić" - przyznał.

Zdaniem Zenona Martyniuka Daniel publikuje kontrowersyjne nagrania pod wpływem a później ich żałuje.

"To jest dramat. Niepotrzebnie to wszystko wstawia do internetu. Na drugi dzień się opamiętuje, że zrobił źle, i to usuwa, ale to jednak wszystko zostaje i później jest afera" - tłumaczył.

Zenon Martyniuk nie zrezygnował z pomysłu nagrania piosenki z synem. Najpierw chce jednak, aby Daniel uporządkował swoje sprawy. Dopiero wtedy muzycy mogliby wrócić do planowanej współpracy.