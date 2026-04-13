Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie w pobliżu Konstancina-Jeziorny.

"42-letni kierujący samochodem osobowym uderzył w 37-latka poruszającego się motocyklem. W wyniku zderzenia motocyklista odniósł obrażenia i został zabrany do szpitala. Kierowca auta był trzeźwy. Funkcjonariusze pracujący na miejscu sporządzili dokumentację" - przekazała serwisowi tvnwarszawa.pl komisarz Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Media: Baron sprawcą zderzenia z motocyklem

Według nieoficjalnych informacji, kierowcą auta Jetour był Aleksander Milwiw-Baron, gitarzysta grupy Afromental, były trener telewizyjnego programu "The Voice Kids". Miał on wymusić pierwszeństwo na prawidłowo jadącym motocykliście. Na razie w sprawie nikt nie usłyszał zarzutów.

Pomponik skontaktował się z Baronem, który jednak odmówił komentarza w tej sprawie. Nie potwierdził, ani nie zaprzeczył medialnym doniesieniom.

Gitarzysta w swojej najnowszej relacji na Instagramie przekazał tylko, że wkrótce zostaną ogłoszone daty i szczegóły letniej trasy Afromental. Dyskografię zespołu zamyka płyta "5" z 2019 r., a w 2024 r. pojawił się premierowy singel "Story of My Life".

