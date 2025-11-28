Zbiórka na córkę Pono. Rodzina wydała oświadczenie po burzy w sieci

Pono zmarł 6 listopada na zawał serca. Legendarny raper związany z m.in. ZIP Składem odszedł trzy tygodnie po swoich 49. urodzinach.

Pono - naprawdę nazywał się Rafał Artur Poniedzielski - należał do czołówki polskiej sceny hiphopowej. Był też działaczem społecznym i przedsiębiorcą. Od 1997 roku współtworzył kolektyw ZIP Skład. Był też współzałożycielem grupy Zipera, nagrywał również solo.

Zbiórka na córkę Pono. Burza w sieci

Sporo emocji w sieci wzbudziła założona przez mamę córki Pono zbiórka.

"Największą miłością Rafała była jego córka Misia, o której zawsze mówił z czułością i dumą. Dziś jej życie zmieniło się w jednej chwili. Dlatego powstała ta zbiórka - z myślą o zabezpieczeniu jej przyszłości tak, jak zrobiłby to jej tata: z odpowiedzialnością, troską i miłością. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zapewnienie Misi stabilnego codziennego funkcjonowania, rozwoju oraz bezpiecznej przyszłości" - czytamy w opisie akcji zorganizowanej przez Karinę Wacławik.

Cel ustawiono na 500 tys. zł, na razie na koncie znajduje się niewiele ponad 8 tys. zł. Zbiórka wywołała głównie negatywne komentarze fanów i części hiphopowego środowiska. Niektórzy wprost piszą, że jest to "żerowanie" na śmierci, krytyczne głosy pojawiły się nie tylko na profilu Pono, ale również pod zbiórką. "Wsparcie finansowe powinno jednak trafiać do dzieci które walczą o życie i zdrowie" - to jeden z łagodniejszych głosów.

Oświadczenie w tej sprawie wydała rodzina Pono.

"Drodzy fani, droga społeczności, zdajemy sobie sprawę, że nasze działania mogą budzić różne emocje. Wczoraj wspomnieliśmy o zbiórce, która powstała w odpowiedzi na liczne pytania o możliwość wsparcia Michaliny. Rozumiemy, że PONO cenił swoją prywatność i wiele aspektów jego życia mogło być mniej znanych. Ta inicjatywa jest otwartą możliwością dla tych, którzy chcą ten gest wykonać w swoim czasie i na własnych zasadach. Zachęcamy, by podchodzić do tego spokojnie i bez pochopnych ocen" - czytamy na profilu zmarłego rapera.

Solowy dorobek Pono zamyka album "Pondemia" z 2021 r. W sierpniu tego roku wypuścił utwór "Jedynak" z udziałem Czyżyka (prod. Folku). 20 listopada, na dzień przed pogrzebem, do sieci trafił ostatni numer nagrany z udziałem Pono - mowa o utworze "Żywa legenda" Bonusa RPK, w którem pojawili się także O.S.T.R., Bizarre, Liroy i DJ HWR.

