Zayn Malik zszokował fanów wyznaniem o Gigi Hadid. "To straszne mówić coś takiego"

Podczas rozmowy z Alex Cooper Zayn Malik wrócił do swoich dawnych wypowiedzi o tym, że nie wie, czy kiedykolwiek naprawdę kochał. Tym razem postanowił je doprecyzować.

"Moje pojmowanie miłości ciągle się rozwija i zmienia. Kiedy byłem w związku z Gigi, mogłem myśleć, że to miłość. Może pożądanie, może coś innego. Nie czuję, żeby to było prawdziwe zakochanie" - wyznał szczerze. Jednocześnie podkreślił, że jego relacja z Gigi Hadid na zawsze pozostanie dla niego ważna ze względu na ich córkę Khai.

"Zawsze będę ją kochał, bo to dzięki niej na świecie jest moje dziecko. Mam do niej ogromny szacunek i zawsze będę ją kochał. Ale nie wiem, czy kiedykolwiek byłem w niej zakochany" - dodał.

Na koniec jeszcze mocniej zaznaczył swoje stanowisko: "Kocham ją niesamowicie mocno, ale nie sądzę, żebym w tamtym czasie był zakochany".

Internet w ogniu: "To straszne mówić coś takiego publicznie o byłej partnerce"

Choć wypowiedź padła w kontekście refleksji nad emocjami i dojrzewaniem, w mediach społecznościowych szybko zaczęła żyć własnym życiem. Fragment rozmowy obiegł platformy, gromadząc miliony odsłon i wywołując falę krytyki.

"Dlaczego musiał to dopowiedzieć na końcu?", "To straszne mówić coś takiego publicznie o byłej partnerce", "Sprowadził ją do roli matki swojego dziecka" - pisali internauci.

Wielu fanów przypominało, że Malik i Hadid przez lata uchodzili za zakochanych, wspólnie pojawiali się na galach, okładkach magazynów i w teledyskach, a ich relacja była jedną z najczęściej komentowanych w show-biznesie.

Od gorącego romansu do rodzinnego życia

Historia Zayna i Gigi zaczęła się pod koniec 2015 roku, gdy oboje świeżo zakończyli wcześniejsze związki. Bardzo szybko przestali ukrywać uczucia, publikując wspólne zdjęcia i pokazując się publicznie. Prawdziwym symbolem ich romansu stał się teledysk do singla "PILLOWTALK", w którym modelka wystąpiła u boku wokalisty.

W kolejnych latach para wielokrotnie się rozstawała i wracała do siebie. Były romantyczne wyznania, okładka "Vogue'a", wspólne Met Gale, ale też przerwy, plotki o zdradach i napięcia związane z intensywnymi karierami. Przełomem był rok 2020, gdy ogłosili, że zostaną rodzicami. We wrześniu na świat przyszła ich córka Khai. Przez chwilę wydawało się, że burzliwy związek znalazł stabilizację.

Dramatyczne rozstanie i nowy rozdział

Wszystko rozpadło się w 2021 roku po konflikcie z udziałem Zayna, Gigi i jej matki Yolandy Hadid. Malik został oskarżony o naruszenie nietykalności cielesnej, czemu zaprzeczał, ale ostatecznie nie zakwestionował zarzutów w sądzie. Otrzymał karę w postaci roku dozoru kuratorskiego oraz obowiązek udziału w programach dotyczących kontroli gniewu.

Po rozstaniu oboje skupili się na wychowaniu córki. Dziś otwarcie mówią o zgodnym współrodzicielstwie i dzieleniu się opieką. Hadid wielokrotnie podkreślała, że najważniejsze jest dla niej dobro Khai, a Malik w wywiadach opowiada o spokojnym życiu na farmie w Pensylwanii, gdzie spędza z córką dużo czasu na świeżym powietrzu.

Gigi ruszyła dalej, Zayn rozlicza przeszłość

Modelka od 2023 roku była łączona z Bradleyem Cooperem, a źródła bliskie rodzinie podkreślają, że Malik chce dla niej szczęścia. Sam wokalista znacznie rzadziej pokazuje życie prywatne, skupiając się na muzyce i ojcostwie. Jego najnowsze wyznanie pokazuje jednak, że dopiero teraz zaczyna na nowo definiować emocje, które przez lata były na oczach całego świata.

