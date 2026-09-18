Materiał pojawił się 16 września na oficjalnym koncie Białego Domu na TikToku. Pokazano w nim funkcjonariuszy Immigration and Customs Enforcement podczas zatrzymań, zakuwania ludzi w kajdanki i deportacji. Autorzy opatrzyli film hasłem "Never ending deportations", nawiązującym do słów z piosenki "Midnight sun" Zary Larsson.

Zara Larsson ostro zareagowała na nagranie

Artystka odpowiedziała własnym nagraniem na TikToku. Wyznała, że publikacja Białego Domu wywołała w niej smutek, a do jej twórców zwróciła się bezpośrednio, przypominając o wspólnym człowieczeństwie osób po obu stronach politycznego sporu.

"Jest mi po prostu smutno. Jest mi ciężko, kiedy na to patrzę, bo chciałabym porozmawiać z osobą, która zrobiła ten film. Chciałabym z tobą porozmawiać i pomóc ci przypomnieć sobie, że ty i ja wcale tak bardzo się nie różnimy. I od ludzi z tego nagrania też nie różnimy się aż tak bardzo. Największa różnica między nami polega na tym, że życie rozdało nam inne karty" - mówiła artystka.

Larsson powiedziała, że sama miała szczęście urodzić się w Szwecji, rozwijać i móc korzystać z możliwości niedostępnych dla wielu ludzi zmuszonych do migracji: "Uważam się za ogromną szczęściarę, patrząc na życie, które zostało mi dane. Urodziłam się w Szwecji, miałam dostęp do edukacji i wszystkie te możliwości właściwie czekały na mnie od początku. Mogę podróżować i robić te wszystkie inne wspaniałe rzeczy. To jest szczęście".

"Są ludzie, którzy nie mieli tyle szczęścia i chcą zapewnić swoim rodzinom lepsze życie. Po prostu nie rozumiem, jak bycie osobą bez uregulowanego statusu imigracyjnego może być uważane za najgorszą rzecz na świecie. Ten film jest odczłowieczający" - dodała.

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W dalszej części wypowiedzi wokalistka przypomniała, że bohaterowie wykorzystanego nagrania nie są abstrakcyjnym elementem internetowej narracji: "Ci ludzie na nagraniu są prawdziwi. Widać tam [...] faceta w ubraniu roboczym. On pracuje. Ludzie bez uregulowanego statusu imigracyjnego to zwyczajni ludzie, którzy mają pracę i po prostu próbują zapewnić sobie lepszą przyszłość. To szalone, jak wszystko zamienia się dziś w memy. Dotyczy to nawet 'Midnight Sun', piosenki o więzi z naturą, wszechświatem i innymi ludźmi. A ten film tylko pogłębia ogromne podziały między ludźmi. To jest [...[ kompletnie nie na miejscu. Jesteście [...] żałośni".

Po reakcji artystki utwór "Midnight Sun" został usunięty z nagrania Białego Domu, choć sam film nadal pozostawał dostępny na TikToku.

To nie pierwszy raz

To kolejny spór Larsson z administracją Trumpa o użycie jej muzyki. Wcześniej Biały Dom opublikował film z prezydentem tańczącym do "Lush Life"; na ekranie pojawiały się wtedy komunikaty wyrażające poparcie dla ICE i służb porządkowych.

Wokalistka odpowiedziała wtedy w relacji na Instagramie: "Kocham imigrantów, kocham kryminalistów, kocham osoby transpłciowe, kocham aborcję, kocham osoby queer, kocham rozwiązłe kobiety, kocham antykoncepcję, kocham pomoc socjalną, kocham socjalizm, [...], nienawidzę ICE".