Na 20 lutego 2027 roku zapowiadano w Łodzi nie tylko walki bokserskie, ale też koncert z orkiestrą. To właśnie w części muzycznej programu "NowRocky Boxing Night" znalazło się zdjęcie Julii Wieniawy. Obok niej wymieniono m.in. Justynę Steczkowską, Marka Torzewskiego i PRO8L3M. Tym, którzy nie wybierali się do Łodzi, strona proponowała dostęp do transmisji od 49 zł.

Zdjęcie Julii Wieniawy zostało użyte bez jej zgody

Jak wyjaśniła Marta Wieniawa, wokalistka nie umawiała się z nikim na występ i nie zgodziła się na wykorzystanie swojego nazwiska ani wizerunku w materiałach promujących galę. Menedżerka poprosiła też, by nie powielać zapowiedzi o udziale córki.

O gali nic nie wiedzieli również w Atlas Arenie, choć to właśnie tę halę wskazano jako miejsce wydarzenia. "My absolutnie nic o tym nie wiemy, nie mamy z tym nic wspólnego" - powiedziała WP przedstawicielka obiektu.

W zapowiedzi gali jako gościa wymieniono również prezydenta Karola Nawrockiego. Jego rzecznik Rafał Leśkiewicz powiedział Wirtualnej Polsce, że witryna nie ma żadnego związku z prezydentem. "To fejk i prawdopodobnie zwykłe oszustwo internetowe" - stwierdził. Kancelaria Prezydenta zgłosiła stronę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego już kilka tygodni wcześniej.