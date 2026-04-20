Przypomnijmy, że sprawa miała początek w lutym 2024 r. To wówczas policjanci zatrzymali trzy osoby podejrzane o sfingowanie śmierci w wypadkach samochodowych na terenie USA i branie za to wysokich odszkodowań (wyłudzono ponad milion zł). Wśród zatrzymanych znaleźli się Marta H-Z., jej syn Alex K. i Piotr M., partner Marty H.Z. i wieloletni gitarzysta grupy Kult. Pierwsza dwójka została tymczasowo aresztowana na okres 3 miesięcy.

W lutym 2025 r. złagodzono zarzuty wobec Piotra M. (ze współudziału w oszustwach na umyślne usiłowanie przyjęcia pieniędzy pochodzących z przestępstwa). Teraz Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w jego sprawie, która została wyłączona do odrębnego rozpoznania. Oskarżony przed sądem przyznał, że miał świadomość, że jego partnerka zamieszana jest w oszustwo, a także o roli jej syna.

Były muzyk Kultu skazany. Zapadł wyrok

Wydając wyrok sędzia Izabela Ledzion podkreśliła, że oskarżony jest winny zarzucanych mu czynów. Piotr M. został skazany na karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata próby (będzie musiał informować o przebiegu okresu próby co pół roku).

"Oskarżony przyznał się do popełnienia tego czynu, opisał na czym polegała jego rola. Głównie przedstawiał się jako osoba bierna, nie zmienia to jednak faktu, że w tym przestępstwie uczestniczył. Nie doszło do niego z uwagi na interwencję pracownika banku oraz zatrzymanie przez funkcjonariuszy policji" - przekazała Izabela Ledzion, dodając, że chodzi o oszustwo na kwotę znacznej wartości.

Sąd zastosował karę w zawieszeniu z uwagi na to, że M. nie był wcześniej karany. Muzyk, w związku z faktem, że obecnie nie ma dochodu, został zwolniony z kosztów sądowych. Wobec skazanego zostały uchylone wcześniejsze środki zapobiegawcze - dozór policji i zakaz opuszczania kraju.

Muzyk z przerwami występował u boku Kazika Staszewskiego od 1982 r. i mógł się pochwalić drugim najdłuższym stażem w zespole Kult. Po postawieniu zarzutów jego udział w koncertach zespołu został zawieszony (ostatecznie w 2024 r. przestał być w składzie).

Na scenie Kult wspierał Krzysztof Niedźwiecki, były gitarzysta reggae'owych grup Habakuk (lata 1998-2008) i Bakshish (2009-2014). Współpracował również z takimi wykonawcami, jak m.in. Ptaszyska, Mind Kampf, Superpałka, Wyłączeni, Andrzej Grabowski, Piotr Machalica oraz DiM (Dusza i Mercedes).