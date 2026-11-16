Zamknął ich na cztery dni bez jedzenia i wody. Kanye West znowu w sądzie

Sprawa dotyczy głośnego wydarzenia z 2019 roku, kiedy to powstała monumentalna opera nosząca tytuł "Nebuchadnezzar". Nowy rozdział prawnej batalii otworzył w środę muzyk Chase Taylor, kierując pozew do sądu federalnego w Karolinie Północnej. Artysta twierdzi, że zwerbowano go do obsadzenia jednej z kluczowych ról, zapewniając, iż spektakl jest dopięty na ostatni guzik. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna, gdy dotarł do Wyoming na niespełna siedem dni przed zaplanowanym pokazem w słynnym Hollywood Bowl. Projekt był w powijakach, a Taylora zamiast na próbę skierowano do szkolnej sali muzycznej w lokalnym liceum.

Zgodnie z dokumentacją procesową drzwi do pomieszczenia miały zostać zamknięte, a zebranym wewnątrz twórcom nakazano pracę non stop przez cztery doby, byle tylko zdążyć na premierę. Aby wymusić posłuszeństwo, ekipa Kanyego Westa miała obiecywać Taylorowi sowitą zapłatę, funkcję producenta oraz kolejne lukratywne zlecenia. Z wymienionych rzeczy finalnie nie zrealizowano ani jednego punktu.

Artyści przebywali bez wody, pożywienia i snu

W pozwie opisano dramatyczne warunki, w jakich rzekomo przetrzymywano twórców. Taylor zarzuca organizatorom, że nie zadbali nawet o minimalne racje żywnościowe i napoje dla pracującej ponad siły ekipy. Muzyk otwarcie buntował się przeciwko takiemu traktowaniu i za pośrednictwem jednego z producentów domagał się natychmiastowego otwarcia drzwi, dostarczenia wody, jedzenia oraz przyznania prawa do snu i regeneracji. Wszelkie apele nie przyniosły jednak żadnych skutków.

Muzyk oskarża gwiazdora również o przywłaszczenie jego dorobku kompozytorskiego i aranżacyjnego. Wśród kompozycji, w których miało dojść do bezprawnego wykorzystania jego pomysłów bez zgody i wypłaty tantiem, Taylor wymienia m.in. numer "Telekinesis" stworzony z Travisem Scottem. Pozew obejmuje żądania wypłaty odszkodowań za bezprawne uwięzienie, celowe oszustwo, nieuczciwe praktyki handlowe, a także uznanie praw autorskich i wypłatę części zarobionych na tych utworach zysków.

Kolejne kłopoty i miliony na ugody

To nie pojedynczy incydent rzucający cień na wspomnianą produkcję sceniczną. Wcześniej bardzo podobne zarzuty sformułował Willie Alexander, zarzucając muzykowi manipulację, rzucanie słów na wiatr i bezprawne korzystanie z wizerunku. Spotkanie mające doprowadzić do ugody wyznaczono na 12 stycznia.

Co więcej, gwiazdor musiał już wcześniej sięgnąć głęboko do kieszeni z powodu tego samego projektu. W lipcu 2025 roku sąd zatwierdził ugodę w ramach pozwu zbiorowego, w efekcie czego łączne odszkodowanie w wysokości 1,35 miliona dolarów wypłacono przeszło sześciuset osobom zaangażowanym przy powstawaniu spektaklu.