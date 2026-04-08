Sebastian Karpiel-Bułecka zasiada w fotelu jury najnowszej edycji show Polsatu "Must Be The Music" i razem z Dawidem Kwiatkowskim, Natalią Szroeder oraz Miuoshem szuka największych talentów w naszym kraju. Choć grafik lidera grupy Zakopower pęka w szwach od muzycznych wydarzeń, eventów oraz koncertów, uwielbiany przez Polaków zespół znalazł czas na kolejny angaż. Jak wiadomo - bilety na wydarzenie sprzedają się w szybkim tempie, a zainteresowanie koncertem nie słabnie.

Zakopower wystąpi w Muzeum "Pamięć i Tożsamość" w Toruniu. "Wyraziste partie gitarowe oraz przestrzenne aranżacje"

Występ zespołu Zakopower zaplanowano na godzinę 19:00 w głównej sali audytoryjnej Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II, która może pomieścić 800 osób. Jak się okazuje wejściówki na wydarzenie kosztują 120 złotych, a na kilka dni przed koncertem niemal cała pula biletów została już wyprzedana.

"Zakopower to folkowe korzenie i rockowa energia. Zespół z jednej strony pozostaje wierny tradycji i ludowym korzeniom, z drugiej - śmiało sięga po nowe inspiracje: rock, jazz, muzykę świata. Charakterystyczne brzmienie budują tradycyjne instrumenty góralskie, mocna rockowa sekcja rytmiczna, wyraziste partie gitarowe oraz przestrzenne aranżacje" - czytamy na stronie Muzeum "Pamięć i Tożsamość".

Muzeum "Pamięć i Tożsamość" z finansowymi problemami. "Sprawa trafiła do sądu"

Dla Muzeum im. Jana Pawła II to największe komercyjne wydarzenie od otwarcia placówki w październiku 2023 roku. Przypomnijmy, iż toruńska instytucja kultury od dłuższego czasu zmaga się z publicznym sporem związanym z dofinansowaniami. Jak przypominała w lutym br. "Gazeta Wyborcza", inwestycja dostała z ministerstwa ponad 180 mln zł, a wkład własny wyniósł 90 mln zł.

"Na początku 2024 r. minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz odmówił przekazania dodatkowych 13 mln zł na budowę siedziby i wystawę stałą, powołując się na ograniczone środki budżetowe. Zapowiedział też możliwość wypowiedzenia umowy, uznając ją za wątpliwą pod względem celowości. Po objęciu przez Sienkiewicza mandatu europosła resort Hanny Wróblewskiej zażądał unieważnienia umowy i zwrotu środków. Sprawa trafiła do sądu. Ministerstwo było jeszcze w październiku skłonne podpisać ugodę, jednak nie doszło do porozumienia" - podała "Gazeta Wyborcza".

Wydarzenia komercyjne, zbudowane na nazwiskach znanych polskich artystów, mogą zdecydowanie wpłynąć na poprawę sytuacji finansowej instytucji. Przypomnijmy, iż placówka powstała z inicjatywy fundacji Lux Veritatis, której założycielem jest o. Tadeusz Rydzyk.

Twój, Dawid szykuje się do wydania debiutanckiej płyty. Po drodze występ w "Mam talent", na Next Feście i dużo więcej INTERIA.PL INTERIA.PL

Ta kobieta ukrywała to przed Miuoshem latami. Poruszenie w najnowszym odcinku "Must Be The Music" Polsat Promocja