Trasa "The Eras Tour" Taylor Swift wzbudziła ogromne zainteresowanie fanów na całym świecie. Artystka planować musiała po kilka występów w jednym miejscu, by zapewnić wszystkim chętnym szansę zobaczenia jej na żywo. Nie inaczej było w Wiedniu, gdzie piosenkarka znana z hitów takich jak "Lover", "Cruel Summer" czy "Shake It Off" zaplanowane miała aż trzy koncerty. Powodem był nieudany zamach, co wywołało w mediach ogromne poruszenie. Zdarzenie planował 16-letni obywatel Syrii mieszkający w Niemczech. Młody chłopak został złapany oraz skazany przez sąd w Berlinie.

Skazano osobę stojącą za nieudanym zamachem na koncercie Taylor Swift

Szesnastoletni Mohamed A został skazany na 18 miesięcy w zawieszeniu na mocy prawa karnego dla nieletnich. Syryjczyk przyznał się w pełni do stawianych mu zarzutów. Jak informowała prokuratura, chłopiec został bardzo mocno zindoktrynowany przez propagandę tzw. Państwa Islamskiego w sieci. W ataku pomagał dwóm innym osobom.

Koncerty Taylor Swift w Wiedniu miały przyciągnąć około 200 tys. fanów. W momencie, w którym policja otrzymała informacje o potencjalnym zagrożeniu, wszystkie trzy występy zostały odwołane. Dzięki szybkim reakcjom do ataku nie doszło i nikomu nie stała się krzywda.

Aresztowano wtedy trzy młode osoby. Głównym podejrzanym w sprawie jest 19-letni Beran A pochodzący z Austrii, który obecnie przebywa w areszcie. W jego domu znaleziono materiały bezpośrednio łączące go ze sprawą. Drugi podejrzany został zwolniony bez zarzutów. W chwili zatrzymania miał 17 lat.

Taylor Swift odniosła się do całej sytuacji na swoim Instagramie, pisząc: "Odwołanie naszych koncertów w Wiedniu było druzgocące. Ale jestem też bardzo wdzięczna władzom, bo dzięki nim opłakiwaliśmy koncerty, a nie ludzkie życie. Chcę to jasno powiedzieć: nie zamierzam publicznie komentować sytuacji, jeśli mogłoby to sprowokować osoby chcące skrzywdzić fanów. W takich przypadkach milczenie jest wyrazem powściągliwości i poczekaniem na właściwy moment. Moim priorytetem było bezpieczne zakończenie trasy po Europie i z ulgą mogę powiedzieć, że tak się stało".

