Jacek Łągwa, który 11 października kończy 57 lat, od lat współtworzy Ich Troje z Michałem Wiśniewskim. Choć zwykle pozostaje poza centrum medialnej uwagi skupionej na wokaliście, odpowiada mu taka rola. Popularność wspólnego projektu przyniosła mu jednak nie tylko zawodowe spełnienie, ale też bardzo wysokie dochody.

Według publikowanych przed laty informacji "Super Expressu" w najlepszym okresie muzyk miał zarabiać nawet 3 mln zł rocznie, nie licząc dodatkowych wpływów z tantiem. Sam, wspominając tamten czas, podkreślał przede wszystkim znaczenie intensywnego koncertowania.

W rozmowie z "RMF FM" tłumaczył, że zespół stawiał wówczas na występy z płatnym wstępem, również wtedy, gdy zainteresowanie zaproszeniem grupy zgłaszały miasta: "To były czasy, kiedyśmy - jako jedni z niewielu - grali imprezy biletowane, mimo że zapraszały nas miasta itd. Założeniem zespołu było, że nie gramy koncertów niebiletowanych, by nie psuć rynku".

Ponieważ publiczność kupowała bilety przede wszystkim za gotówkę, w tej samej formie odbywały się rozliczenia z organizatorami. Łągwa wspominał, że dominowały banknoty o niewielkich nominałach, a częstotliwość występów sprawiała, że pieniędzy szybko przybywało: "Ludzie kupowali bilety za gotówkę, (…) w związku z powyższym organizatorzy też się tą gotówką rozliczali. I to były banknoty z reguły po 10 i 20 zł, więc były to rzeczywiście pieniądze w worach. A graliśmy praktycznie codziennie, więc tych worów się gromadziło dużo".

Hotelowe pokoje zamieniały się w miejsce rozliczeń

Kulisy dzielenia koncertowych wpływów Łągwa opisał również w wydanej w 2022 roku książce "Ich Troje. Biografia". Menedżer przynosił gotówkę do hotelowego apartamentu, gdzie oddzielano wynagrodzenia pracowników od pieniędzy przypadających członkom grupy: "Wyrzucaliśmy te pieniądze na środek pokoju, liczyliśmy, oddzielaliśmy to, co mieli dostać pracownicy, i braliśmy swoją dolę. Dzisiaj taka scena jest wręcz trudna do wyobrażenia, a wtedy była to nasza codzienność".

Muzyk wspominał także nietypowy sposób przewożenia pieniędzy. Korzystał z plastikowych torebek dostępnych w hotelowych łazienkach, a później zatrzymywał się przy banku, by wpłacić zarobioną kwotę: "Nie zapomnę min pań w okienkach, gdy wykładałem 80 czy 100 tys. zł na blat".

"Nie patrzyło się na ceny"

W wywiadzie dla RMF FM mówił również o wpłatach sięgających kilkuset tysięcy złotych. Przy tak regularnych i wysokich wpływach zmieniało się jego podejście do wydatków. Łągwa porównał sukces finansowy Ich Troje do wygranej na loterii, z tą różnicą, że kolejne koncerty przynosiły następne duże wypłaty. Przyznał, że łatwo było przyzwyczaić się do takiej sytuacji: "Ta wygrana w przypadku Ich Troje była powtarzalna, więc człowiek się zaczyna rozpuszczać, że wygrywa codziennie. (...) Nie przeliczałem zakupów na pieniądze, tylko na sztuki. (...) Nie patrzyło się na ceny, tylko na to, ile czasu trzeba będzie przepracować, żeby zarobić te pieniądze. A ponieważ graliśmy codziennie, to się to odbywało dosyć sprawnie i szybko. (…) Potem były nietrafione inwestycje i pomysły, zarówno po mojej stronie, jak i Michała".

Z czasem ogromne przychody przestały oznaczać finansowy spokój. Nieudane przedsięwzięcia i narastające zobowiązania doprowadziły do utraty majątku. Media informowały między innymi o licytacji jego 350-metrowego apartamentu w Łodzi, w którym znajdowało się studio nagraniowe. Nieruchomość sprzedano za niespełna milion złotych, choć wcześniej wyceniano ją na blisko 1,5 mln zł.

Poręczenie zobowiązań i upadłość konsumencka

W rozmowie z "Plejadą", Łągwa wyjaśniał, że na jego sytuację wpłynęły również finansowe problemy Michała Wiśniewskiego. Jak relacjonował, poręczył jego zobowiązania, a później nie miał środków, by je pokryć: "Wysypał się finansowo Michał, ja byłem jego poręczycielem, w związku z tym wszystko spadło na mnie. A już nie miałem z czego spłacać jego zaległości, zwłaszcza że narosły duże odsetki. Nie miałem dość pieniędzy, żeby sfinansować swoje poręczenie. Wszystko później posypało się jak kostki domina. Upadł Wiśniewski, to potem upadał i Łągwa. Łącznie trwało to jakieś 10 lat".

Ostatecznie sąd ogłosił upadłość konsumencką muzyka. Informację o tej decyzji przekazywała reprezentująca go kancelaria prawna. Łągwa opisywał później, że syndyk spieniężył pozostały majątek, choć - jak zaznaczał - wcześniej znaczną jego część zajął już komornik.

Chce ponownie zabezpieczyć przyszłość

Najbardziej dotkliwa okazała się utrata pieniędzy gromadzonych przez lata. Łągwa nie ukrywał, że odbudowanie oszczędności stało się dla niego ważnym celem, także ze względu na przyszłość żony: "Wszystko, co latami odkładałem, przepadło. Teraz muszę zgromadzić te środki na nowo, a czasu mam coraz mniej. Chcę zadbać o przyszłość moją i mojej żony. Żeby ona, gdy będę już nieaktywny zawodowo, nie musiała się niczym martwić i miała święty spokój" - mówił "Plejadzie".

Muzyk odnosił się również do przyszłej emerytury. W rozmowie z "Faktem" tłumaczył, że skorzystał przed laty z możliwości opłacenia składek za wcześniejszy okres. Według jego relacji pozwoliło mu to uzyskać staż ubezpieczeniowy liczony od 1989 roku, ale nie oznaczało perspektywy wysokiego świadczenia: "Skorzystałem z tego, podpisałem z nimi umowę, dzięki temu wysługę lat mam od 1989 r. Dzięki temu zabiegowi na pewno będę miał odpowiednią wysługę lat, ale jeśli chodzi o wysokość, to nie oczekuję kokosów. Z wyliczeń wynika, że będę miał ok. 3 tys. zł".