Nicki Minaj kolejny raz publicznie wsparła działania prezydenta USA, a fani zalewają internet zastanawiającymi komentarzami. Zarzucają swojej idolce dwulicowość, obłudę oraz interesowność, jednak komunikat raperki jest prosty: "To punkt zwrotny dla naszego kraju".

Nicki Minaj, otwiera się w nowym oknie poparła Donalda Trumpa również podczas szczytu "Trump Accounts" w Waszyngtonie. Raperka pojawiła się kilka miesięcy temu w białym futrzanym płaszczu, a uwagę widzów szczególnie zwrócił fakt, iż trzymała prezydenta Stanów Zjednoczonych za rękę, publicznie chwaląc jego działania i politykę. "Dla nas jesteś już skończona" - wyrokują fani w serwisie X.

"Prawdopodobnie jestem największą fanką prezydenta. I to się nie zmieni" - wyznała, a ponadto dodała, że krytyka skierowana w stronę Trumpa w ogóle nie działa, a wręcz przeciwnie - napędza Republikanów, w tym ją, do działania. Teraz znowu raperka wzięła udział w wiecu Trumpa.

Nicki Minaj znów popiera Trumpa. "To jej koniec"

"A przy okazji: przyglądałem się wcześniej diabelnie pięknemu tyłkowi... Nicki Minaj - wyznał podekscytowany Donald Trump podczas wiecu wyborczego w Port Huron, wskazując ręką w stronę widowni. "Trudno go przeoczyć" - dodał Trump, gdy zebrani zaczęli skandować.

Następnie Trump zaprosił raperkę na scenę. "Kochamy Trumpa" - wykrzyknęła Nicki Minaj, zachęcając zebranych w Michigan do skandowania za nią. "Panie prezydencie Trump, stanie u pana boku to dla mnie za każdym razem zaszczyt. Będę pana zawsze wspierać. Jeśli wystartuje pan po raz kolejny, nadal będę pana wspierać. (...) Naprawdę potrzebujemy, aby wszyscy ci wspaniali ludzie zostali wybrani, bo to punkt zwrotny dla naszego kraju" - zapowiedziała.

"Nigdy nie wyglądała piękniej. Ona to rozumie. Jest mądra" - stwierdził Trump, gdy raperka schodziła ze sceny.

"Jej mąż jest przestępcą seksualnym, więc nic dziwnego, że teraz łasi się do prezydenta", "Jej brat też ma problemy z prawem - pewnie trzyma się Trumpa, żeby nie doszło do jego emigracji. Siedzi w Ameryce nielegalnie", "Ona ma w tym swój interes", "Nie wierzę, że go popiera. Jeszcze w 2020 roku otwarcie mówiła, że go nie cierpi", "Lubiłem jej słuchać. Teraz tylko pozostaje spalić jej wszystkie płyty", "To jej koniec", "Niesamowite, ona jest w niego wpatrzona jak w obrazek" - piszą internauci w serwisie X.

Co się stało z Nicki Minaj? Raperka zmienia poglądy i traci wsparcie fanów

Choć Nicki Minaj nigdy nie stroniła od słownych konfliktów, zawsze wspierała swoich fanów, którzy byli gotowi stanąć za nią murem. Raperka zbudowała swój fandom na środowisku LGBTQ+, jednak teraz ma dla niego wyraźny przekaz.

Kilka miesięcy temu Minaj dołączyła do republikanki Eriki Kirk, dyrektor generalnej "Turning Point USA", jako niespodziewany gość na dorocznym "AmericaFest", będącym elementem prawicowej organizacji. Na scenie raperka zaczęła opowiadać się za konserwatywnym ruchem, czym rozjuszyła internet. "Jesteśmy tymi fajnymi dzieciakami" - mówiła Minaj, wskazując na publiczność. "Inni ludzie to ci, którzy wciąż są po prostu niezadowoleni, ale tak naprawdę są po prostu niezadowoleni z siebie" - dodała.

"Chłopcy, bądźcie po prostu chłopcami. Bądźcie chłopcami. Nie ma nic złego w byciu chłopcem. Chłopcy będą chłopcami i tyle. Nie ma w tym nic złego" - głosiła Nicki Minaj, goszcząc u Eriki Kirk, co spotkało się z falą internetowej krytyki. Teraz, po kolejnym spotkaniu z Trumpem i publicznym poparciu, raperka znów rozgrzała sieć do czerwoności.

"Dla nas jesteś już skończona", "Wyrzucam twoje wszystkie płyty, plakaty i rzeczy z tobą związane. Najchętniej to spaliłbym je na stosie", "Jesteś potworem", "Pewnie potrzebowała stałej karty pobytu, bo jest imigrantką, więc się przymilała", "Twoi fani nigdy ci tego nie wybaczą", "To tak jakbyś napluła fanom LGBT w twarz. Jesteś skończona", "Od dziś może grać tylko na dożynkach we wsiach, gdzie poparcie miał Trump", "Idiotka" - piszą fani na portalu X oraz na Instagramie.