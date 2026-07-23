Wulgarna wiązanka Daniela Martyniuka obiegła sieć. "Bym spalił ten kraj"

Daniel Martyniuk regularnie pojawiał się w mediach za sprawą publicznych konfliktów, internetowych wystąpień oraz wypowiedzi kierowanych pod adresem najbliższych. Kiedy na jego profilach niespodziewanie zapanowała cisza, zaczęto zastanawiać się, co stało się z 37-letnim synem Danuty i Zenona Martyniuków.

Jedna z krążących teorii dotyczyła pobytu w specjalistycznym ośrodku. Wcześniej sam zainteresowany przepraszał za swoje zachowanie i zapowiadał "leczenie dla rodziny". Jak jednak przekazał "Super Express", przyczyna jego nieobecności w internecie była inna. Martyniuk wziął udział w zdjęciach do kolejnej edycji programu TTV "Nasi w mundurach".

Nie oznacza to, że rozpoczął prawdziwą służbę wojskową. Telewizyjny format stawia znane osoby przed zadaniami inspirowanymi wojskowym szkoleniem. Uczestnicy muszą wykazać się kondycją, odpornością psychiczną, dyscypliną oraz umiejętnością działania w wymagających warunkach. W poprzednich odsłonach programu pojawili się między innymi Sylwia Bomba, Joanna Opozda i Leon Myszkowski.

Uczestnikom odebrano smartfony

Realizacja programu trwała kilkanaście dni. Na czas zdjęć uczestnikom zabrano telefony, dzięki czemu zostali odcięci od internetu i nie mogli na bieżąco kontaktować się z bliskimi. To właśnie ten zakaz miał tłumaczyć czasowe zniknięcie Daniela Martyniuka z mediów społecznościowych.

Według jednego z doniesień 37-latek zakończył udział przed planowanym finałem. Jednocześnie osoba związana z produkcją podkreśliła, że długo wytrzymał w narzuconym przez program rygorze i pokazał się z nieznanej dotąd strony.

"Daniel radził sobie bardzo dobrze, a w dodatku był naprawdę bardzo sympatyczny. Długo wytrwał w programie" - przekazał informator "Super Expressu".

Jego udział może stać się jednym z najgłośniej komentowanych elementów sezonu, którego emisję zapowiadano na jesień. Zachowanie Martyniuka na planie miało bowiem znacząco odbiegać od wizerunku utrwalonego przez jego internetowe wystąpienia.

Szefowa TTV Joanna Sołdra, opowiadając o założeniach formatu, wskazywała, że program ma być czymś więcej niż jedynie sprawdzianem fizycznej wytrzymałości.

"Chcielibyśmy pójść o krok dalej i poszukać odpowiedzi na pytanie: czy w dzisiejszych czasach istnieje model 'prawdziwego mężczyzny' i co on tak naprawdę oznacza?" - mówiła.

Młody Martyniuk uderzył w Białystok

Spokój po zakończeniu zdjęć nie utrzymał się długo. W nocy ze środy na czwartek na instagramowym profilu Daniela Martyniuka zaczęły pojawiać się kolejne materiały. Część z nich została nagrana we wnętrzu przypominającym pokój hotelowy.

Pierwszym celem jego wypowiedzi stał się Białystok. Martyniuk wielokrotnie powtarzał wulgarne hasło wymierzone w miasto, nazywał je "pustym", a jego mieszkańców określał między innymi mianem "pustaków" i "frajerów". Niektóre fragmenty brzmiały jak ogólna krytyka Białegostoku, inne mogły sugerować, że autor zwracał się do konkretnych osób. Nie podał jednak żadnych nazwisk ani nie wyjaśnił, jakie wydarzenie sprowokowało jego reakcję.

W nagraniach ponownie pojawił się również temat rodziców. Martyniuk miał pretensje do bliskich o to, że odcięli go od używek. Wcześniej, po powrocie do Polski, krytycznie wypowiadał się także o obsłudze hotelu, w którym się zatrzymał.

Daniel Martyniuk zaatakował Polskę i Polaków

Na krytyce rodzinnego regionu 37-latek nie poprzestał. Następne nagrania opublikowane w ciągu dnia zawierały wulgarne wypowiedzi dotyczące całego kraju i jego mieszkańców. Martyniuk przekonywał, że pobyt w Polsce mu nie służy, a sam chciałby jak najszybciej wyjechać.

"Nienawidzę (...) kraju polskiego. Nie służy mi on w ogóle ani troszeczkę. Nienawidzę Polski, nienawidzę tego (...) kraju" - mówił w jednej z relacji.

Chwilę później wskazał miejsce, do którego chciałby się przenieść.

"Ja chcę stąd wyjechać. Dajcie mi Hiszpanię" - stwierdził.

W dalszej części emocjonalnego monologu nawiązał do "palenia mostów". Twierdził, że od dawna próbuje zerwać więzi łączące go z krajem.

"Chcę spalić mosty i dawno to robiłem. Dawno, dawno, dawno. Nienawidzę Polski, polskości i tego wszystkiego. (…) Nie chcę tu mieszkać, w tym kraju (...). Bym spalił ten (...) kraj" - powiedział.

Wypowiedzi były wypełnione przekleństwami i obraźliwymi określeniami. Martyniuk nie podał przyczyny swojego wzburzenia, dlatego nie wiadomo, czy nagrania były reakcją na konkretny konflikt. Materiały szybko zaczęły krążyć w internecie i po raz kolejny wywołały dyskusję na temat jego publicznego zachowania.



