Współzałożyciel Perfectu trafił do szpitala. "Słabo z nim"

Oprac.: Michał Boroń

Zbigniew Hołdys w najnowszym wpisie na Facebooku przekazał, że przebywający na stałe w Domu Aktora w Skolimowie perkusista Wojciech Morawski w poważnym stanie trafił do szpitala. Współzałożyciel grupy Perfect i były muzyk m.in. Porter Bandu i Breakoutu od dłuższego czasu zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi.

Zbigniew Hołdys i Wojciech Morawski w 2011 r.Radoslaw NAWROCKI / ForumAgencja FORUM

Wojciech Morawski od dłuższego czasu znajduje się pod opieką Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga ludziom ze środowiska muzycznego w potrzebie. Organizacja na swoje cele zbiera m.in. pieniądze z 1,5 proc. PIT, a także dzięki różnym zbiórkom na rzecz podopiecznych.

Cały czas trwa zbiórka na dofinansowanie kosztów leczenia, rehabilitacji i poprawę warunków bytowych legendarnego perkusisty.

W najnowszym wpisie na Facebooku Zbigniew Hołdys przekazał informacje o pogarszającym się stanie swojego przyjaciela.

"Wojtek Morawski jest w szpitalu. Słabo z nim. Ten wspaniały perkusista (Klan, Perfect, Breakout, Morawski-Waglewski-Nowicki-Hołdys, I Ching) i myśliciel, mega kumpel, jest pod stałą opieką Polska Fundacja Muzyczna i tam go wspieramy, zbierając fundusze na jego rehabilitację. I trzymamy kciuki mocno..." - napisał pierwszy lider grupy Perfect.

W ramach akcji wsparcia pod koniec 2025 r. na aukcję wystawiono ostatni werbel Wojciecha Morawskiego z podpisami jego przyjaciół. Dzięki temu zebrano kwotę zapewniającą spotkania rehabilitacyjne przez kolejne cztery miesiące.

Schorowanego muzyka (ma m.in. problemy z mówieniem) regularnie odwiedzają przyjaciele.

Zobacz również:

Paul McCartney
Rock

Wrócił pamięcią do występów Beatlesów. "Dziewczyny tego nie robiły"

Alicja Rudnicka
Alicja Rudnicka

Kim jest Wojciech Morawski?

Wojciech Morawski zaliczany był do ścisłej czołówki polskiego rocka. Perkusista występował w takich zespołach, jak m.in. Grupa X, Klan (dołączył już po nagraniu słynnej płyty "Mrowisko" z 1970 r.), Breakout, Porter Band, Voo Voo, Jan Bo czy Orkiestra Na Zdrowie.

W 1977 r. Morawski był jednym z założycieli grupy Perfect, którą początkowo współtworzył z innym byłym muzykiem Breakoutu - basistą Zdzisławem Zawadzkim. Pod koniec lat 70. perkusista opuścił ten zespół, by przejść do Porter Bandu.

W połowie lat 80. wszedł w skład rockowej supergrupy Morawski Waglewski Nowicki Hołdys, którą razem z nim tworzyli znani z Perfectu Zbigniew Hołdys (gitara, wokal) i Andrzej Nowicki (bas) oraz Wojciech Waglewski, późniejszy lider Voo Voo. Wcześniej ci muzycy, a także inni z czołówki polskiego rocka, wzięli udział w słynnej sesji nagraniowej płyty "I Ching" (1984).

W 2024 r. z Wojciechem Morawskim spotkał się Krzysztof Skiba z grupy Big Cyc. Z jego wpisu mogliśmy się dowiedzieć, że nazywany "legendą perkusji" muzyk traci pamięć i nie ma szans, żeby jeszcze kiedykolwiek zagrał na tym instrumencie.

