Współpracownik Ziobro zaskoczył widzów telewizji. Zaśpiewał Krawczyka na żywo

"Pan redaktor Bogdan Rymanowski, któregoś dnia zrobił mi niespodziankę i wypuścił materiał, był to chyba Elvis i zapytał, czy mogę zaśpiewać na żywo. Milion ludzi to obejrzało i tak się zaczęło. Także dziękuję Polsatowi bardzo, bo od Polsatu się zaczęło" - mówił Wójcik.

Występ w studiu spotkał się z żywą reakcją w mediach społecznościowych. Internauci chwalili go nie tylko za odwagę, ale i za talent. Sam Wójcik od lat marzy o tym, by zorganizować koncert z udziałem polityków różnych opcji.

Okazuje się, że Wójcik nie jest jedynym parlamentarzystą z muzyczną duszą. Jak sam mówi, w Sejmie nie brakuje posłów grających na instrumentach. To doprowadziło go do pomysłu, by zorganizować koncert, w którym wystąpiliby politycy różnych ugrupowań.