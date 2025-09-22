Współpracownik oszukał Calvina Harrisa na grube miliony? Sprawa trafiła do sądu

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Znany DJ i producent muzyczny Calvin Harris w wyniku sporu ze swoim byłym doradcą finansowym złożył do sądu pozew. Zdaniem muzyka, skradziono mu ponad 20 milionów dolarów.

Calvin Harris
Calvin Harris Jo Hale/RedfernsGetty Images

Calvin Harris to DJ i producent Szkockiego pochodzenia. Swoim pierwszym wydawnictwem "Stouffer" podzielił się ze światem w 2002 roku. Jego kariera rozwinęła się dopiero kilka lat później dzięki albumowi "I Created Disco" oraz przebojowi "We Found Love" stworzonemu we współpracy z Rihanną. Wśród jego największych przebojów znajdziemy również "How Deep Is Your Love", "One Kiss" czy "Feels". W latach 2014 i 2017 Calvin Harris cieszył się tytułem najlepiej zarabiającego DJ'a na świecie. Ogromna popularność i jeszcze większe zyski wiązały się z potrzebą wsparcia ze strony osób, które pomogłyby muzykowi mądrze zarządzać swoimi finansami. Jak się okazuje, Harris zaufał nieodpowiednim ludziom.

Zobacz również:

Pink ze swoimi dziećmi: Willow i Jamesonem
Pop

14-letnia córka Pink zachwyca swoim głosem. Fani wróżą jej wielką karierę

Weronika Figiel
Weronika Figiel

Calvin Harris pozywa swojego doradcę finansowego

12 września 2025 roku Calvin Harris złożył w Sądzie Najwyższym Kalifornii w Los Angeles pozew przeciwko swojemu byłemu doradcy finansowemu, Thomasowi St. Johnowi. Jak relacjonuje DJ, w latach 2012-2025 miał on być wykorzystywany przez wspomnianego doradcę i jego wspólników, którzy finalnie okradli muzyka z ponad 22,5 mln dolarów.

Pieniądze miały zostać przeznaczone na projekt "CMNTY Culture Campus" w Hollywood. Przedsięwzięcie miało być przestrzenią przeznaczoną dla osób pracujących w branży muzycznej. Znaleźć się tam miały studia nagraniowe, przestrzeń biurowa oraz obszar dla artystów.

St. John już w 2021 roku szukał inwestorów, którzy pojęliby się finansowania projektu. Dwa lata później skontaktował się w tym celu z Harrisem. Zdaniem DJ'a, St. John ukrywał swoje zamiary i założył spółkę Lewis LLC, w którą muzyk zainwestował 22,5 mln dol.

Z pozwu wynika, że artysta podpisywał niezrozumiałe dokumenty i był wprowadzany w błąd. Opublikowano również oświadczenie prawników Harrisa: "Do dziś nasi klienci nie wiedzą, gdzie trafiła inwestycja i do czego została użyta. Projekt jest w najlepszym wypadku kompletną farsą, a w najgorszym - całkowitym oszustwem". Pokreślono, że muzyk nie odzyskał absolutnie nic z zainwestowanej kwoty. Dodatkowo, budowa wspomnianego budynku nie została nawet rozpoczęta.

Dokumenty z 2024 roku wskazują, że inwestycja z przestrzeni kreatywnej przekształcona została na budynek mieszkalny, a muzyk nie został o tym poinformowany. Adwokaci St. Johna stanowczo sprzeciwiają się stawianym doradcy zarzutom, twierdząc, że podjęcie kroków prawnych spowodowane zostało jedynie niezadowalającym tempem rozwoju projektu.

"DJ aktywnie dążył do tego projektu i był jednym z kilku inwestorów. Niezadowolony z tempa prac, zdecydował się na sprawę sądową, by wyrazić swoje niezadowolenie. To żaden sekret, że z powodu stóp procentowych i innych czynników rynkowych projekty nieruchomości realizowane są wolniej. Ale inwestycja jest jak najbardziej realna i spodziewamy się, że osiągnie wartość ponad 900 milionów dolarów po ukończeniu. Pan St. John zaprzecza jakimkolwiek nieprawidłowościom" - czytamy w oświadczeniu prawników St. Johna.

Krzysztof Zalewski o „To Kraków tworzy metamorfozy”: Spróbujemy stanąć na głowieINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze