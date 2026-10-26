Kilka dni temu do sądu trafił pozew wystosowany przez właścicieli praw do utworów Elvisa Presleya. Oskarżają oni firmę Anthropic Brands Group o niedozwolone praktyki dotyczące trenowania stworzonego przez nich chatbota Claude. Firma ta od lat zarządza dużą częścią praw do wizerunku oraz twórczości Króla Rock and Rolla i rzekomo miała to wykorzystać.

Pozostali właściciele praw uważają, że Anthropic bez zgody wykorzystał słowa piosenek Presleya oraz słynne melodie do rozwoju swoich modeli sztucznej inteligencji. Ma chodzić aż o 274 kawałki, a wśród nich wymieniono m.in. "Can't Help Falling in Love", "All Shook Up", "Don't Be Cruel", "A Little Less Conversation", "Return to Sender" czy "(You're the) Devil in Disguise". Na liście wskazanej przez spadkobierców znalazły się również "Farther Along", "If You Think I Don't Need You" i "Run On".

Zarządzający twórczością Presleya rozpoczęli sądową batalię i domagają się od firmy aż 150 tys. dolarów za każdy z blisko 300 kawałków. Łącznie mieliby dostać odszkodowanie w wysokości 41,1 mln dolarów.

Właściciele praw do piosenek Elvisa Presleya twierdzą, że firma plagiatowała legendę

To nie koniec rewelacji. Właściciele praw autorskich Elvisa Presleya w pozwie stwierdzili również, że firma nie tylko używała znanych piosenek, aby trenować swojego chatbota, lecz także kradła kompozycje. Ich narzędzia AI miały generować plagiaty, nawet w momencie, w którym rzekomo wprowadzono stosowne zabezpieczenia, uniemożliwiające odtwarzanie chronionych prawem autorskim tekstów.

Dowodem w sprawie jest test, który przeprowadzono na narzędziu o nazwie Claude. Poproszono go bowiem o przerobienie wybranych numerów Presleya, z uwzględnieniem obecnych trendów i gustu współczesnych słuchaczy. Próba pokazała, że chatbot wygenerował wersy zachowujące charakterystyczną strukturę, a nawet fragmenty oryginalnych utworów legendy. Po kilku kolejnych zapytaniach, sam przyznał, że stworzone przez niego piosenki są łudząco podobne do oryginałów.

Druga strona sporu ma swoje wytłumaczenie

Druga strona sporu milczy. Firma Anthropic nie zdecydowała się skomentować całej sprawy publicznie, lecz to nie pierwsza sytuacja, w której sąd przygląda się ich narzędziom. Wcześniej przedstawiciele przekonywali, że wykorzystanie materiałów - które chronione są prawem autorskim - przez chatboty może być całkowicie legalne w USA. Powoływali się na zasadę "fair use", która pozwala korzystać z czyjejś twórczości bez zgody właściciela - oczywiście, w określonych przypadkach - i jest powszechnie stosowana w Stanach Zjednoczonych.